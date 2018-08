Turvallinen koulutie tehdÃ¤Ã¤n yhdessÃ¤

Kertaus on opintojen äiti. Vanha viisaus pitää kutinsa juuri nyt erityisesti liikenteessä.

Koulut alkavat ja autoilijoiden aistien on entisestään terävöidyttävä. Kesäaamut ja -iltapäivät ovat olleet kevyen liikenteen osalta verrattain hiljaisia, mutta syksyn tullen tilanne muuttuu olennaisesti.

Autoilijoiden kannalta tärkeintä on huomioida varsinkin ekaluokkalaiset, jotka vasta opettelevat kulkemaan koulumatkansa turvallisesti. Toki opintiellä on myös kosolti isompia lapsia, joiden liikkeitä auton ratin takaa on seurattava alati.

Liikenneturva muistuttaa, että lasten turvallisen koulutien edellytyksiä ovat liikennesääntöjä noudattavat aikuiset ja selkeät liikennejärjestelyt.

Kun jälkikasvu lähtee koulutielle, vanhempia huolestuttavat liikenteessä eniten piittaamattomuus, rattijuopot, tarkkaamattomuus sekä esimerkiksi suojateiden ja liikennevalojen kunnioittamattomuus. Kaikki edellä mainitut ovat ylipäätäänkin liikennekäyttäytymisen kirosanoja.

Erityisen valitettavaa on, että moni lapsi kulkee ainakin osan koulumatkasta kapean ja mutkaisen autotien reunassa ilman kevyen liikenteen väylän tuomaa turvaa. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaarallisia osuuksia löytyy Länsi-Saimaan alueelta useita.

Vielä tulevat viikot näkyvyys on aamulla hyvä, mutta pimeät ja sateiset syysaamut ovat tulossa. Tällöin vanhempien vastuu korostuu myös kotona. Eli pian on aika huolehtia, että heijastimia löytyy riittävästi ja polkupyörien valot ovat asianmukaiset ja kunnossa. Liikenteessä pitää nähdä, mutta myös tulla nähdyksi.

MATIAS LÖVBERG

