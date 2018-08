Raija Tuuliainen LemiltÃ¤ sai kotiseututyÃ¶n ansiomitalin

Lemiläinen Raija Tuuliainen on saanut korkeimman mahdollisen tunnustuksen Kotiseutuliitolta. Kotiseututyön ansiomitalin sai tänä vuonna kymmenen kotiseututyössä ansioitunutta henkilöä.

Tuuliainen suhtautuu saamaansa tunnustukseen vaatimattomasti.

— Olin lomalla etelässä, kun sain kuulla tästä. Hämmennyksissään tuli suostuttua. Sitten se siellä oikeastaan unohtui hetkeksi, Tuuliainen kertoo.

Hän on toiminut Etelä-Karjalan luonnonsuojeluun ja ihmisten luontosuhteen kehittämiseen keskittyneen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön hallituksen puheenjohtajana. Tuuliaisen katsotaan vaikuttaneen sekä yksityishenkilönä että säätiön kautta paitsi Etelä-Karjalan maakuntaan, etenkin Lemiin kotiseutuna.

Näkyvimpinä aikaansaannoksina pidetään Kivijärven vesistön kunnostusta, saimaannorpan suojelua ja tutkimustyötä, Pien-Saimaan kunnostusta sekä Viipurin lahteen laskevien jokien kunnostusta lohijoiksi. Vuonna 2017, joka oli säätiön 27. toimintavuosi, luonnonsuojeluun ja ihmisten luontosuhteen kehittämiseen jaettiin kaikkiaan 450 000 euroa. Tuuliaisen johtamalla säätiöllä katsotaan olevan ensiarvoinen asema kotiseudun vaalimisessa. Tuuliaisen työn katsotaan olevan säätiön edistämien asioiden kautta merkittävää myös valtakunnallisesti.

Mitalit luovutettiin valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalassa Lappeenrannassa tänään lauantaina 11. elokuuta.

Tuuliainen kertoo, että kotona olevasta vitriinistä on varattuna paikka mitalille.

— Tämä tuntuu todella isolta jutulta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi