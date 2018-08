Samppa Oksanen Savitaipaleen Osuuspankin toimitusjohtajaksi

Savitaipaleen Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Samppa Oksanen. Hän aloittaa uudessa työssään 10. syyskuuta.

42-vuotias Oksanen työskentelee tällä hetkellä Helsingissä OP Varainhoito Oy:n myyntijohtajana private banking -liiketoiminnossa.

— Pidän uutta tehtävää erittäin mielenkiintoisena, monipuolisena sekä haasteellisena, Oksanen sanoo tiedotteessa.

Hän korostaa myös, että tarkoitus on jatkaa Savitaipaleella tehtyä pitkäjänteistä työtä pankkia edelleen kehittäen.

— Osaavan henkilöstön kanssa pystymme varmasti vastaamaan asiakkaiden tuote- ja palvelutarpeisiin jatkossakin.

Länsi-Saimaan Sanomat kertoi kesäkuun alussa, että Savitaipaleen Osuuspankin toimitusjohtaja Leo-Petteri Nevalainen on valittu Etelä-Karjalan Osuuspankin pankinjohtajaksi Lappeenrantaan. Uuden toimitusjohtajan haku Savitaipaleelle aloitettiin tuolloin. Nevalainen aloittaa uudessa pestissään syyskuun alussa. Nevalainen työskenteli Savitaipaleella lokakuusta 2009 saakka.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Korjattu 17.8. kello 10.30: Nevalainen valittiin Etelä-Karjalan Osuuspankin pankinjohtajaksi, ei toimitusjohtajaksi.