Savua ilman tulta?

Etelä-Karjalan pelastuslaitos terävöitti kesäkuussa onnettomuustiedottamistaan.

Sittemmin päivystävät palomestarit ovat voineet laittaa tietoa tapahtumien kulusta tiedotusvälineille sähköpostin välityksellä suoraan mahdolliselta onnettomuuspaikalta. Tietoa erilaisista ja eriasteisista tehtävistä jostain päin Etelä-Karjalaa tulee päivittäin.

Samalla on herännyt keskustelua myös niin sanotusti turhista tehtävistä. Eli huolestunut kansalainen ilmoittaa havaintonsa hätäkeskukseen ja pelastuslaitoksen yksiköt lähtevät liikkeelle. Paikan päällä käy ilmi, että savupatsas ei ollutkaan peräisin tulipalosta, vaan saunamökin savupiipusta tai savustuspöntöstä.

Kesällä pelastuslaitos hälytettiin kymmenien kilometrien päähän sammuttamaan metsäpalovaroituksen aikana poltettua nuotiota. Sammutuksen ammattilaiset käyttivät toimenpiteeseen ämpäriä ja vettä. Tämä olisi varmasti onnistunut myös ilmoittajilta. Oma lukunsa ovat myös pienet eläintehtävät. Onko esimerkiksi loukkaantuneen linnun toimittaminen hoitoon pelastuslaitoksen tehtävä?

Tilanne on kaksijakoinen. Kansalaisaktiivisuus on useimmiten hyvä asia, ja varman päälle kannattaa pelata. Joissakin tapauksissa on kuitenkin tarpeen puntaroida, vaatiiko tilanne todella hätäkeskusilmoitusta. Ja onko ylipäätään mitään hätää.

Jokainen pelastuslaitoksen turha lähtö maksaa ja on aina ajallisesti jostain tähdellisemmästä pois.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi