Sinilevätilanne rauhoittui – järvien vedet ovat edelleen lämpimiä

Pitkän hellejakson jälkeen tuulet ovat sekoittaneet vesiä ja samalla havainnot sinilevistä ovat selkeästi vähentyneet, tiedottaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely).

Kaakkois-Suomen järvillä levätilanne on rauhoittunut eikä yleisöilmoituksiakaan ole enää tullut.

Kaakkois-Suomen järvien pintaveden lämpötilat ovat edelleen 20–21 asteen tuntumassa. Matalissa, pienissä ja suojaisissa järvissä veden lämpötila voi paikallisesti olla pari astetta korkeampikin.

Kaakkois-Suomen ely-keskus kertoo, että viikoittainen levätilanteen seuranta ja tiedotus jatkuvat ainakin syyskyyn alkuun saakka ja tarvittaessa pidempäänkin.

– Sinilevätilanne tällä hetkellä näyttää rauhoittuneen, mutta on varsin yleistä, että loppukesällä on rehevillä vesillä esiintynyt runsaita sinileväkukintoja. Loppukesä ja alkusyksy voi siis vielä yllättää, mikäli olot muuttuvat sinilevien runsastumisen kannalta suotuisiksi, tiedotteessa kerrotaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi