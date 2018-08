Äiti tekee väärin, arvioi vanha mies

Taannoin särähti korvaan ja pahasti. Todennäköisesti siksi, että olin tuore äiti.

Hallituksen perhevapaauudistusta ei saatu maaliin, koska kiistaa tuli erityisesti kotihoidon tuesta. Keskusta oli sitä mieltä, että tuo 338,34 euron (yksilapsisella perheellä) tuki (miinus verot, tietysti) pitää äitejä kotona liian pitkään. Sitä pitää leikata, että naiset saadaan aikaisemmin töihin.

Imetin alle vuoden ikäistä esikoistani ja kuuntelin uutisia v-käyrä nousten. Olin äitiysvapaalla, mutta aikeissa jäädä sen jälkeen muutamaksi kuukaudeksi hoitovapaalle. Sitä järkeili, että saisi vauvansa hoidettua ja kasvatettua kotona edes käveleväksi taaperoksi.

Pieneksi ihmiseksi, joka pystyisi jotakuinkin ilmaisemaan onko hoidossa kivaa vai ei. Imetyskin pitäisi lopettaa ennen töihinlähtöä. Suositus neuvoo jatkamaan sitä, kunnes lapsi on vuoden ikäinen. Äitiysvapaan päättyessä lapsi on yhdeksän kuukauden ikäinen, eikä sen ikäistä oteta edes päiväkotiin. Kotona lapsen kanssa vietetty aika oli ainutlaatuista, töitä ehtisi kyllä tehdä.

Jatkuvasti puhutaan päiväkotien ryhmäkokojen kasvusta ja sen vaikutuksesta lapseen. Tai saa lukea uutisista, että jossakin lapsia on päässyt karkailemaan päiväkodista. Hoitajatkin ovat ihan loppu.

Vähintään pitää taaperoikäinen olla, että hoitoon voi viedä, tuumailin.

Vastikään SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti, että pitäisi synnytystalkoisiin alkaa. Kuulemma nyt ”voidaan poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen”. Pian samalta suunnalta haluttiin verottaa lapsilisää, koska onhan se kamalaa isoa kuukausipalkkaa nauttivan kansanedustajan mielestä, jos tavallisen työmuurahaisen lapsella on vähän rahaa säästössä vaikkapa autokoulua tai opintoja varten.

Eli pyöräytellään mahdollisimman monta mukulaa vaan jos niitä on tullakseen, mutta jätetään heidät mahdollisimman pian muiden hoitoon, niinkö?

Ei riitä, että äitinä olet arvostelulle herkkä joka tapauksessa. Jokaisella on oma mielipide, jonka moni tuo mielellään julki, vaikkei kysyisi. Keski-ikäisillä miehillä Arkadianmäellä on vielä omat sääntönsä varallesi.

Kotihoidon tuki tuskin on kovinkaan monella syy, jonka takia kotona ollaan. Sillä ei makseta asunnon vuokraa tai lainanlyhennyksiä. Sillä maksetaan pakolliset laskut ja ostokset, ei aina edes niitä. Tasa-arvoakin uudistuksella ajettiin, mikä on hyvä. Myös isejä kannustettiin jäämään kotiin. Tosin ovathan he voineet tähänkin asti jäädä, kotihoidon tuki vain ei taida houkutella.

Itse en kanna huonoa omatuntoa, että olin kotona melkein puolitoista vuotta lapsen kanssa. Kuka sitä ehtii siinä kohtaa heikosti kertyvää eläkettä murehtia?

On vaikea ymmärtää logiikkaa, miksi kotihoidon tuesta saatiin moinen vääntö. Moni tuntuu käyttävän sitä vain muutaman kuukauden. Ja olisiko maailma parempi, jos äidit rynnisivät töihin tissit täynnä maitoa ja pää hormoneista sekaisin? Lapsen ollessa vielä vauva. Epäilen vahvasti.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi