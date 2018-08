Kutsuntakierros alkaa tänään Taipalsaarelta

Etelä-Karjalan kuluvan vuoden kutsunnat käynnistyvät tänään 21. elokuuta Taipalsaarelta.

Savitaipaleella tilaisuus on keskiviikkona 22. elokuuta. Lemin ja Luumäen yhteinen kutsuntatilaisuus on ohjelmassa torstaina 23. elokuuta.

Taipalsaarella ja Savitaipaleella kutsunnat ovat kunnantalolla. Lemillä paikka on koulukeskus.

Tänä vuonna kutsunnat koskevat vuonna 2000 syntynyttä ikäluokkaa. Kutsunnanalaisia on Taipalsaarella 31, Savitaipaleella 21 ja Lemillä 24. Koko maakunnassa syyni on edessä noin 700 nuorella miehellä.

Kutsunnoissa palveluskelpoisiksi todetut asevelvolliset määrätään aloittamaan varusmiespalvelus kolmen seuraavan vuoden aikana vuosien 2019–2021 saapumiserissä. Suurin osa aloittaa palveluksen tammikuussa 2020.

Etelä-Karjalan kutsunnanalaisista pääosa määrätään palvelukseen Maasotakouluun Haminaan ja Kouvolan Vekaranjärvellä sijaitsevaan Karjalan prikaatiin.

