Metallipääkaupunki Lemi järjestää festivaalin

Metallipääkaupunki Lemi saa oman festivaalin. Lemin kunta järjestää Capital of Metal —L1VE -nimisen festivaalin Jalkosalmella lauantaina 8. syyskuuta. Tapahtuma alkaa kello 16 ja päättyy kello 2. Se toteutetaan talkootyönä ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Festivaaleilla esiintyvät kokoonpanot 2 Wolves, Broken Mirror, Dead Science, Heavy Rage, Kasvoton, Madred, Royal Max, Saunatonttu ja Svetocracy. Lisäksi kootaan ainutkertainen bändikokoonpano paikallisista mainetta niittäneistä muusikoista vain tapahtumaa varten.

Tapahtumaan on vapaaehtoinen pääsymaksu. Tuotto ohjataan paikallisten metallibändien toiminnan tukemiseen. Oheistoimintana on saunomista ja palju.

Tapahtumapäiväksi Lemin vanhaan pappilaan avataan Capital of Metal – näyttely, joka esittelee paikallisten bändien toimittamaa materiaalia.

LSS

