Väiteltäisiinkö vähän?

Luin äskettäin Helsingin Sanomista kolumnin, jossa kritisoitiin naistenlehtien kansikuvia. Kirjoittaja oli laskenut, kuinka monta tummaihoista suomalaisten naistenlehtien kansikuvissa on esiintynyt suhteessa elovenamaisiin vaaleaverikköihin. Tulos oli tietysti se, että kansikuvissa poseerasi useammin iholtaan vaalea kuin vähän tummempi nainen.

Kirjoittajan ajatus siitä, että lehtien pitäisi kiintiöidä tummaihoisten naisten esiintyminen kansikuvissa, tuntui oudolta. Varsinkin, kun kirjoittaja nimenomaan toivoi, että suomalaisena nähtäisiin kuka tahansa ulkonäöstä riippumatta. Mutta eikö juuri kiintiöillä nähtäisi ihmiset heidän ulkonäkönsä kautta, pohdin.

Kolumni sai mietteliääksi, ja jaoin sen viestintäpalvelun ryhmäkeskustelussa ystävilleni. Yhteisen hämmästelyn jälkeen oli pakko kuitenkin todeta, että näinköhän tekstiä oli tarkoitus ottaa niin kirjaimellisesti kuin me lukijat sen otimme.

Tiedän valitettavasti itsekin, että deadlinen lähestyessä kolumnisti saattaa hakea mielipiteitä ja edes jotakin sanottavaa mitä epätoivoisemmista paikoista – vaikka sitten naistenlehtien kansista. Lopullinen kolumni saattaa olla hyvistä ajatuksista syntynyt kärjistys, josta kirjoittaja ei itsekään mene takuuseen.

Kun ensin kolumnista ja sitten sen syntyprosessista tuli puhetta ryhmäkeskustelussa, oli yksi sen jäsenistä yllättynyt. Miten täällä puhutaan näin henkeviä? hän ihmetteli.

Jäin miettimään, onko nykyisin normaali keskustelu vaikkapa nyt sitten tasa-arvon toteutumisesta erityisen henkevää. Onhan se tietysti sen rinnalla, mitä ystävien kesken useimmiten puhutaan.

Viestintäpalveluissa jaetut viestit ovat usein nopeasti lähetettäviä ja vastaanotettavia. Somessa jaetaan niin koiravideoita kuin ”meemejäkin”, joissa kuvaan on yhdistetty jokin hauska teksti. Hauskat videot ja meemit saavat hymähtämään, mutta herättävät harvemmin sen suurempaa keskustelua. Sama tilanne on usein kasvokkain käydyssäkin keskustelussa. Juttujen tasoa olisi varaa nostaa.

Omat aivoni ovat ainakin pehmenneet, totesi läheiseni juuri. Syntyjä syviä ei tule enää pohdittua niin kuin ennen. Päässä liikkuu ajatuksia juuri sen verran, mitä arkielämää varten tarvitsee.

Lääkkeeksi ajatusten köyhyyteen käyvät keskustelut. Vaikka kaveriporukassa ei yleensä henkeviä juuri puhuta, niin sentään illanvietoissa joskus on sille tielle ajauduttu.

Yhdessä on pohdittu muun muassa lastenkasvatusta, vaikkakin selvät näkemykset näistä asioista voivat naurattaa muutaman vuoden päästä, kun lapsiperheen arki on ajankohtaista.

Parhaimmillaan kiivaat keskustelut ovat muistuttaneet vaalitenttiä, kun käsi pystyssä on odotettu omaa puheenvuoroa. Silti toisen ihmisen kuunteleminen on keskusteluissa antoisinta. Keskustelukumppanin näkemykset avartavat omaa katsomusta, ja yhdessä voidaan päätyä sellaisiinkin näkökulmiin, joihin ei yksin olisi voinut päätyä.

Kyllä ajatuksia ehkä sittenkin vielä on, meillä nuoremmillakin. Miksi ne vain hukkuvat nopean viestinnän sekaan ja joutuvat odottomaan liian kauan oikeaa hetkeä ilmoille päästäkseen?

Parasta ajanvietettä on väitteleminen, sanoi yliopiston puheviestinnän opettaja. Olen samaa mieltä. Hyvän väittelyn jälkeen on muutakin pohdittavaa kuin se, mitä seuraavaksi aikoo syödä. Ehkäpä syntyy ajatuksia kolumniakin varten.

