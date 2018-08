Lemin seurakunta osana Taipaleen seurakuntaa

Lemin kotiseuturatiossa oli 18. elokuuta kirkkoherra Lea Karhisen ja talouspäällikkö Tiina Lavikan haastattelu Taipaleen seurakuntaa koskien. Väärinkäsitysten välttämiseksi on perusteltua tarttua muutamiin seikkoihin.

Karhinen kertoi seurakuntaliitosta valmisteltavan iloisesti. Uutta rakennetaan innolla ja työntekijöiden asenne on positiivinen.

Kysely Lemin seurakunnan työntekijöille antaa toisenlaisen kuvan. Myös Lemin kirkkoneuvoston kautta pyydetty työhyvinvointikysely kertoo omaa kieltään tilanteesta.

Haastattelussa kuvattiin vuonna 2016 tehtyä yhteistyöselvitystä ja todettiin Lemin seurakunnan tilanteen olevan huonoin. Selvityksen perusteella näin ei ole.

Lemin seurakunnalla on vähiten omaisuutta ja sen talous on aina ollut tiukka, mutta se on ainoana tarttunut selvityksen jälkeen säästötavoitteeseen. Tavoite on saavutettu henkilöstöä vähentäen, muissa seurakunnissa henkilöstöä on jopa lisätty.

Haastattelussa viitattiin valitukseen, jonka Lemin kirkkoneuvosto lähetti Kirkkohallituksen päätöstä koskien Helsingin hallinto-oikeuteen. Aiemmin valmisteluprosessissa tehdyt päätökset katsottiin niin sanotusti valmisteleviksi, eikä niihin voitu tarttua. Tulevaisuuden kannalta on selvitettävä huolellisesti valmisteluprosessissa ilmenneet epäkohdat. Asiat on välttämätöntä hoitaa linjakkaasti. Lemin seurakunnan tilinpäätöksen valmistuminen on viivästynyt huomattavasti. Aikaraamiksi haastattelussa väljästi esitettiin kuluva vuosi, mikä on todella huolestuttavaa.

Kirkkoherra Karhinen totesi, että seurakuntalaiset eivät päätä asioista. Toivottavasti ymmärretään muutoksen olevan seurakuntalaisten asia.

Jos halutaan rakentaa kaikille yhteistä seurakuntaa, se ei tapahdu päätöksentekijöiden vallalla. Se tapahtuu vain seurakuntalaisia kuulemalla.

Kaksi asiaan liittynyttä adressia kuvaavat tunnelmia. Ne on sivuutettu merkityksettöminä. Ihmiset tekevät valintoja kokemuksen pohjalta. Lemin seurakunnasta tapahtuneet eroamiset merkitsevät jo yhden työntekijän vuotuisia palkkakuluja. Tämä väistämättä näkyy toiminnoissa.

Nyt on koettu, että Lemin seurakunta on unohtanut seurakuntalaiset. Kun kokemus on tämä, on prosessissa epäonnistuttu.

ANU KARHU

Lemin kirkkoneuvoston

varapuheenjohtaja