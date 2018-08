Kehitys vaatii avointa keskustelua

Savitaipaleen kunta ja seurakunta järjestävät uusien asukkaiden illan Hakamäellä tänään. Kutsu tilaisuuteen on lähtenyt kunnan mukaan kaikkiaan 75 talouteen.

Voinemme siis olettaa, että Savitaipale on saanut ainakin sen satakunta uutta asukasta kesän 2017 jälkeen. Se tiedetään, että joukossa on lapsiperheitä.

Tarve löytää uusia asukkaita – siis veronmaksajia – on tuttu virsi, jota kasvukeskusten puristamissa pienissä maaseutukunnissa joudutaan laulamaan yhä kovempaan ääneen.

Jokainen uusi asukas otetaan luonnollisesti avosylin vastaan, mutta tulevaa ajatellen lapsiperheet ovat Savitaipaleella avainasemassa.

Syntyvyys on laskussa koko maan tasolla ja se näkyy myös täällä. Tilannetta kuvaa hyvin Ylen kertoma tieto, jonka mukaan Savitaipaleella syntyi vuonna 2017 yhdeksän lasta. Se on auttamatta vähän ja selvästi vähemmän kuin naapurikunnissa. Lemillä lapsia syntyi 28 ja Taipalsaarella 31.

Mutta takaisin Savitaipaleen uusiin asukkaisiin. Toivottavaa on, että heistä mahdollisimman iso joukko löytää tänä iltana Hakamäelle.

He kun katsovat uutta kotipaikkakuntaansa ”tuorein” silmin ja näkevät varmasti paljon esimerkiksi kehityskohteita. Siis sellaisia asioita, joihin kunnassa pidempään asuneet ovat vuosien saatossa tottuneet eivätkä näe niissä enää akuuttia korjaamisen tarvetta.

Kunnan ja asukkaiden – niin uusien kuin vanhojenkin – välillä tarvitaan avointa ja rakentavaa keskustelua.

Monetkaan asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, mutta on tärkeää saada kehityksen siemen itämään. Kukin paikkakunta on juuri niin elinvoimainen ja vahva kuin siitä yhdessä päätetään tehdä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi