Kuuma kesä otti veronsa maanviljelijöiden sadosta

Kuuma kesä ja vähäiset sateet verottavat maanviljelijöiden satoa. Kevätviljojen puintitulokset ovat tuottaneet koko maassa useimmille tiloille pettymyksiä, mutta jossakin päin on koettu positiivisiakin yllätyksiä sadon määrässä.

Esa Vainikalla on peltoja Savitaipaleen Heituinlahdessa reilun sadan hehtaarin verran. Pelloille hän kylvää suorakylvönä ohraa, kauraa, vehnää ja rypsiä joka kevät.

Hän ei osaa vielä sanoa tarkalleen millainen sato tulee, sillä puinnit aloitettiin vasta perjantaina. Työt kestävät pitkään, mutta tulevien viikkojen aikana ne on tarkoitus saada tehtyä, jos kelit sallivat.

— Jos sataa, ei pääse puimaan.

— Nyt kaura näyttäisi olevan selkeästi huonoa, mutta vehnä yllättävänkin hyvää, Vainikka katselee.

— Harmittaahan se, jos sato jää huonoksi. Nyt on jo kolmas vuosi kun menee huonosti. Tämä on niin tuuripeliä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi



Lue lisää torstain 30. elokuuta Länsi-Saimaan Sanomista.