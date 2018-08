Mikä on Rautjärven tulevaisuus?

Savitaipaleen Rautjärven tila on muuttunut viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana. Vesi on tummunut, sinilevä kukkii kesällä, vesikasvit ovat lisääntyneet ja paljon muutakin.

Pyydykset limoittuvat ja kalakannoissa on tapahtunut muutoksia. Muikku on lähes kokonaan kadonnut. Tilalle on tullut uusia lajeja, esimerkiksi pieniä lahnoja, mikä on selvä merkki rehevöitymisestä.

Yleisesti on todettu, että vesistöjen suurin kuormittaja on maatalous ja erityisesti eläintiloilta tuleva lietelanta. Kysymyksessä on keskiarvo, jossa on mukana myös teollisuuden ja asutuskeskuksien päästöt.

Rautjärveen ei kohdistu teollisuuden ja asutuksen kuormitusta, joten suopelloilta tulevan kuorman painoarvo on vieläkin suurempi. Pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus.

Eläintilan perustaminen vaatii ympäristöluvan, jossa on mainittu peltolohkot, joihin lantaa saa levittää ja kuinka paljon. Luvan antajalla on suuri vastuu ympäristövaikutuksista.

Viitisen vuotta sitten pyysin ely-keskukselta selvitystä lannan levityksestä Rautjärven suopohjaiselle rantapellolle, raivauksesta ja vesistöjen välisen ojan perkauksesta sekä siitä, onko toimenpiteille tarpeelliset luvat. Katselmus tehtiinkin ja Savitaipaleen ympäristösihteeri osallistui tapahtumaan.

Lopputulema oli, että kaikille toimille ei ollut lupaa ja että töille olisi pitänyt määrätä valvoja. Mitään seuraamuksia ei tullut kenellekään. Ely-keskus antaa luvat ja selvityksen teki sama viranomainen. Ei ole olemassa tahoa, joka olisi velvoitettu valvomaan lupaehtojen noudattamista.

Nyt eletään vuotta 2018, ja Ala-Hietajärven rantaan raivataan ja ojitetaan suopeltoa käytännöllisesti katsoen järveen. Alue on lähes järven pinnan tasolla ja paikoitellen jopa alle. Pellolle on ajettu runsaasti lietelantaa ja se on parhaillaan kynnöksellä. Kasvusto ei käytä enää tänä vuonna ravinteita. Typpi ja fosfori valuvat tulevan talven aikaan vesistöön. Tällä menolla on odotettavissa, että matala järvi rehevöityy ja täyttyy vesikasveista muutamassa vuodessa. Vaikutus ulottuu myös Rautjärveen, koska järvet ovat vierekkäin ja samassa tasossa. Turvemaa ei sido lannan sisältämiä ravinteita vaan ne päätyvät rehevöittämään vesiä. Odotettavissa on ekokatastrofi. Edellä mainittu on Syke:n vanhemman tutkijan lausunto (Helsingin Sanomat 29.9.2013).

Vesiensuojelu on yhteinen asia. Joukko Rautjärven ranta-asukkaita on perustanut Facebook-sivut, Pro Rautjärvi Savitaipale. Toivotaan vilkasta keskustelua hyvän asian puolesta.

ARVO VANHAKARHU

Rautjärven ranta-asukas

Savitaipale