Satutuokiot ja lukukoira kutsuvat taas Taipalsaarella

TAIPALSAARI Syyskuussa Taipalsaaren kirjastossa alkavat taas satutuokiot ja lukukoiraillat.

Satutuokiot alkavat kirjastossa torstaina 6. syyskuuta ja lukukoira Bumin voi tavata syksyn aikana yhteensä neljä kertaa. Satutuokiot kestävät noin puolisen tuntia, ja niiden aikana kuunnellaan lyhyitä satuja, kertomuksia, runoja ja loruja.

Jokainen mukana ollut lapsi saa mukaansa Vaaksatassun, johon kerätään satutuokioissa luettujen kirjojen nimet, ja johon saa jokaisen satutuokion jälkeen leiman.

– Satutuokioihin ovat tervetulleita kaikki lapset ja lapsenmieliset, kirjastovirkailija Marjo Hämäläinen sanoo.

Lukukoiran tehtävänä puolestaan on kuunnella, kun hänelle luetaan ääneen. Yksi lukuhetki kestää 10-15 minuuttia ja se on täysin lukijan ja Bumi-koiran omaa lukuaikaa.

Bumin ohjaaja on lukutilanteessa mukana taustalla varmistamassa, että lukuhetki sujuu rauhallisesti.

– Lukukoiran kanssa lukemista ei tarvitse jännittää, sillä koiran mielestä lukija on aina se paras lukija, Hämäläinen selventää.

Syksyn viimeisessä satutuokiossa 13. joulukuuta vietetään pienimuotoista joulujuhlaa yhdessä lukukoiran kanssa.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Satutuokiot Taipalsaaren kirjastossa 6.9. alkaen joka toinen torstai klo 18. Lukukoira Bumi tavattavissa kirjastolla torstaisin 13.9., 11.10., 15.11., ja 13.12. klo 18–19. Vapaa pääsy.