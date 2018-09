Turhakin työ käy työstä

Jos haluaa saada aikansa kulumaan vauhdikkaasti, on yksi hyväksi havaittu keino alkaa muistelemaan kaikkia niitä hetkiä, jolloin on tehnyt niin sanotusti turhaa työtä.

Mieli ei siinä välttämättä ylene, mutta aika, se kiitää.

Nykyajan tietotyöläinen ei välttämättä rasita kehoaan siirtämällä hiekkakasaa pihan nurkasta toiseen vain kuullakseen hetken päästä, että sitä tarvitaankin ihan toisella tontilla.

Sen sijaan joko inhimillisen tai teknisen virheen takia bittiavaruuteen katoavat tiedostot ovat toimistojen turhan työn tyypillinen muoto.

Erityisesti lapsiperheissä kaikenlainen ylläpitotyö tuntuu myös usein järjettömältä. Aika siihen, kun siivoamisen jälkeen näyttää siltä, että kaaosta ei ole raivattu lainkaan muutamaan päivään, mitataan kutakuinkin nanosekunneissa.

Anarkistisimmat meistä näkevätkin esimerkiksi lumenluonnin täysin hyödyttömänä, sillä sulaahan se pois kuitenkin. Toistan kuitenkin – vain anarkistisimmat meistä.

Luovuustutkijat kannattavat turhan työn välttämistä eli kansankielellä laiskottelua. Kun hengähtää kaikessa rauhassa, ei tee mitään erityistä, ja antaa ajatusten virrata vapaasti, jaksaa taas innovoida ihan uudella tarmolla.

Kiinalaiset ovat tunnetusti sitä mieltä, että kaikki paitsi puutarhanhoito on turhaa, eikä sekään ole kovin tärkeää. Omalla pihallani olen tähän mennessä hippihenkisesti antanut kaikkien kukkien kukkia.

Lasse Mårtenson ja Juha Vainio puolestaan todistivat suomalaisille, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa.

Kappaleen menestyksestä päätellen herrat olivat ainakin kohtalaisen suuren joukon mielestä asian ytimessä, ja myös omalla kohdallani olisin taipuvaisempi uskomaan heitä kuin kiinalaisia.

Toisaalta, jos miettii Suomen maantieteellistä sijaintia, sekä kasvukausi että veneilykausi ovat auttamattoman lyhyitä, joskin sitäkin intensiivisempiä.

Kumpaa koulukantaa sitten kannattaakaan, on otettava irti, kun sen saa. Voi raukkoja, jotka haluaisivat panostaa sekä pihan kasveihin että veneilyyn.

Turhuuden kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Sen tunteeseen ei voi ollenkaan luottaa, sillä kohteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti.

Täysin turhaa on näkemykseni mukaan nykyisin esimerkiksi yövalvominen. Teininä taas liikuntasuorituksiin liittyvä alkuvetristely saati venyttely oli kerrassaan hukkaan heitettyä aikaa.

Eräs ystäväni vannoo, että sitä vain ykskaks yllättäen herää eräänä aamuna, eikä voi mitenkään keksiä mitään mielekkäämpää, kuin oman pihamaan myllääminen, ja ihminen alkaakin selailla kasvikuvastoja silmät loistaen. Varo vain, hän painotti.

Sitä odotellessa.

Kuuntelin kerran kahvipöydässä, kun eräs vanhemman sukupolven edustaja kertoi viettäneensä nuoruudessaan tunteja ja taas tunteja työhuoneella suurta pikkutarkkuutta vaativissa veistohommissa isänsä kanssa. Taiteeksi joku voisi sitä kutsua, joku toinen käsityöksi.

Tuotoksista on vuosien jälkeen enää rippeet jäljellä, suurin osa töistä oli jo ehtinyt lahota mikä minnekin. Voi sitä turhan työn määrää, veistelijä huokasi.

Minusta se kuulosti päinvastoin mitä merkityksellisimmältä työltä.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi