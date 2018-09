Savitaipaleen kirjasto kaipaa täytettä näyttelyvitriiniin

SAVITAIPALE Savitaipaleen kirjaston näyttelyvitriiniin kaivataan uusia kokoelmia.

Viimeisin näyttely, jossa on esillä Eva Vesasen Barbie- ja Monster High -nukkekokoelmaa, päättyi elokuun lopussa.

Syyskuun näyttely on kulttuurisihteeri Helena Hjerpen mukaan vielä avoin.

– Vitriiniin sopivat esimerkiksi erilaiset keräilykokoelmat, käsityöt tai askartelut. Isompia töitä mahtuu lehtisalin näyttelyseinäkkeelle, Hjerppe kertoo.

Keräilykohteiden kirjo on aikaisemmissa näyttelyissä ollut laaja. Kirjastossa on ollut esillä muun muassa parfyymipulloja, puukkoja, vanhoja kangasnenäliinoja, sormustimia ja suolasirottimia.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi