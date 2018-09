Ettei totuus unohtuisi

Lemin seurakunnan ja tulevan Taipaleen seurakunnan tiimoilta on liikkeellä monenlaisia väitteitä ja huhuja.

Puhutaan neliäänisen veisuun loppumisesta, Papinhiihtojen tai jumalanpalvelusten lopettamisesta Lemin kirkossa. Lapsiasioiden sekavuudesta ja niin edelleen. Välitön konkurssi tulee heti liitoksen jälkeen, mutta vain Lemille.

Kauhukuvien maalaajilla on ollut hyvin synkät värit ja leveät pensselit. Uskonasioiden levittäminen on kirkon tehtävä, mutta Lemillä näyttävät epäusko ja erilaiset huhut leviävän tehokkaimmin.

Muutaman väitteen kumoan heti. Veisuu loppuu seurakuntamuodosta riippumatta, jos ei ole laulajia. Olen vieläkin sitä mieltä, että kaikki lailliset keinot on käytettävä veisuun säilymiseksi ja vaikka pientä vilppiäkin, jos sakoilla selviää.

Papinhiihtoa uhkaa vain ilmastonmuutos. Ellei ole lunta, ei hiihdetä. Myös ankara pakkanen on uhkana, mutta seurakuntamalli ei siihen vaikuta millään tavoin.

Kirkonmeiningit jatkuvat entiseen malliin. Jo nyt on havaittu hyväksi pitää tilaisuuksia muuallakin kuin kirkossa.

Huttulan myllymäen, Keskisenpään, Iitiän monttupuiston, Kotalahden ja Huttulan kodan tilaisuudet ovat olleet hyvinkin suosittuja. Ja tämäntyylisiä tilaisuuksia saattaa tulla jopa lisää. Metsästysmajat ovat myös osoittaneet oivallisuutensa tilaisuuksien pitämiselle. Ei liene paha.

Lemin velattomuutta on erityisesti painotettu. Se on harhakuva.

Usean miljoonan euron rakennusten korjausvelka on tosiasia, jota ei pääse pakoon edes Kaamaniemellä. Olemme vaalineet velattomuutta sillä, ettemme ole toteuttaneet valmiitakaan suunnitelmia rahapulan takia.

Kellotapuli ja kirkon korjaaminen ovat jääneet odottamaan parempia aikoja. Seurakuntatalon korjauksetkin olivat ilmeisen turhat. Rahaa kului, mutta ongelmat säilyivät. Tuleeko purkutuomio selvinnee pian, kun tutkimukset valmistuvat.

Lapsivaikutusarviointipaperi valmistuu aikanaan, ja asia lienee sitten pääosin kunnossa.

Seurakunnan tilinpäätös on ollut tappiollinen useita vuosia. Kirkkohallituksen avustusta on anottu ja myöskin saatu useita kertoja.

Apua on saatu vanhoista säästöistä, mutta nekin loppuvat aikanaan. Kirkkohallituksen kriisiseurakunnan edellytykset Lemin osalta täyttyvät monilta osin, ja pakkoliitosta vältellessä Taipaleen seurakunta ei ole todellakaan se huonoin vaihtoehto.

Yhteistyökuvio Savitaipaleen kanssa on kuulemma pelastus konkurssilta. Nyt olisi kuitenkin ainut kontrahti pitänyt irtisanoa ja palkata oma talouspäällikkö, kun tilinpäätös viivästyy kadonneen hautausasioihin liittyneen tilaston takia.

Myöskin se, että talouspäällikkö on joutunut tekemään erilaisia selvityksiä noiden valitusten takia, on vienyt hänen työaikaansa kohtuuttomasti.

Työrauha liitoksen tiimoilla toimivilla olisi nyt erittäin tarpeellinen. Asioita on paljon ja lopputuleman pitää olla mahdollisimman hyvä, koska sen kanssa tullaan elämään vuosikymmeniä.

Anu Karhun mielestä kukaan ei Lemillä saisi iloita jos seurakuntaliitos tulee, ei edes kirkkoherra. Olenpa minäkin uskaltanut kysellä mielialoja ja jopa kirkonmäellä.

Vain joku eronnut on ollut eri mieltä. Kysely, johon Karhu viittaa (LSS 23.8.) on jo parin vuoden ikäinen, ja uskon että nyt asiat ovat toisin.

Myöskään yhteistyöselvitystä hän ei myönnä oikeaksi. Seurakuntien taseita tarkastellen hän on väärässä. Tämän vuoden talousarvio on myös tappiollinen, joten talous ei missään tapauksessa ole kunnossa.

Valmistelussa mahdolliset virheet ovat Kirkkohallituksen tutkittavina. joten siihenkin tulee selvyys aikanaan. Lemillä päätökset on tehty demokraattisten oppien mukaan.

Arviot sadoista eroista eivät onneksi ole toteutuneet, vaikka nimilistoissa ja vetoomuksissa oli myös naapurimaiden entisiä johtajia ja muita seurakunnan ulkopuolisia nimiä, lukumääräisesti kuitenkin vain osa lemiläisistä. He eivät ratkaise asioita, vaan päätösten tekeminen kuuluu luottamushenkilöille.

MATTI HUTTUNEN

Lemin kirkkovaltuuston

varapuheenjohtaja