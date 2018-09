Veistäjämestari ei tee turhaan tuotteita varastoon

TAIPALSAARI Koristeveistäjämestareita ei Suomesta montaa löydy, mutta yksi heistä asuu Taipalsaaren kirkonkylällä. Tero Hulkkonen, 42, tekee pihapiirissään sijaitsevalla verstaalla tilaustyönä erilaisia koristeellisia huonekaluja ja käyttöesineitä – veistettyjä taulujakin syntyy, jos asiakas sellaisen haluaa.

Hulkkosen töitä on paraikaa nähtävillä Taipalsaaren kunnanviraston aulassa osana taipalsaarelaisten taiteilijoiden Valoa kohti -yhteisnäyttelyä. Asiakkaita veistäjämestarilla on ympäri Suomen. Usein he ovat ihmisiä ”joilla on jo kaikkea” ja jotka haluavat jotakin erilaista. Yksityishenkilöiden lisäksi toimeksiantoja tulee toisilta puusepänverstailta.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

