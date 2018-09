Taipalsaaren vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä hakee Lemin talous- ja hallintojohtajan virkaa

Lemin talous- ja hallintojohtajaksi on hakenut 12 henkilöä. Hakijoiden joukossa on muun muassa Taipalsaaren vt. kunnanjohtajana tällä hetkellä toimiva Johanna Mäkelä.

Muut hakijat ovat: Elli Ahonen, Jari Friedman, Jaana Hurri, Martin Kaldenbach, Ulla Kotonen, Maria Kuitto, Jere Laine, Kirsi Marttila, Tuomas Räihä, Sari Toikka ja Harri Turkulainen.

Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoo, että hakijoista neljä on valittu haastatteluun. He ovat Kirsi Marttila, Johanna Mäkelä, Harri Turkulainen ja Martin Kaldenbach.

ANNIINA MEURONEN

