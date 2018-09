Pelkäätkö vapaana liikkuvia koiria?

Irti päässyt koira puri naista Orrain luontopolulla Savitaipaleella, ja ympäri Suomen on raportoitu vastaavista tapauksista pitkin vuotta. Koira saattaa hyökätä paitsi ihmisen, myös lajitoverinsa kimppuun.

Vastuu koiran käytöksestä on aina sen omistajalla, ja ratkaisuksi on väläytelty esimerkiksi jonkinlaista koira-ajokorttia.

Pelkäätkö irrallaan juoksevia koiria? Ota kantaa verkkokyselyssämme ja kommentoi aihetta tarkemmin!

