Capital of Metal L1velle harkitaan jatkoa

Lemin kunta tiedotti perjantaina, että Jalkosalmen lavalla 8. syyskuuta ensimmäistä kertaa järjestetylle Capital of Metal L1ve -tapahtumalle harkitaan jatkoa. Tapahtuman kerrotaan sujuneen selkeästi yli odotusten, sillä kävijöitä tuli paikalle tuhat.

Tapahtuma järjestettiin yhdessä kunnan ja sponsoreiden kesken talkootyönä. Metallipääkaupunkitittelin saamisen kunniaksi pidetty tapahtuma laitettiin kasaan muutamassa kuukaudessa.

Tapahtumaan oli vapaaehtoinen pääsymaksu. Lisäksi paikan päällä oli muun muassa paitamyyntiä. Tulot käytetään lemiläisten metallibändien hyväksi. Tarkka summa ei ole vielä tiedossa.

Kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoo tiedotteessa palautteen olleen positiivista. Stoor on ladannut YouTube-kanavalleen videon tapahtumasta. Videon pääset katsomaan tästä.Videon on kuvannut Ramin Miraftabi. Capital of Metal -näyttely Lemin vanhassa pappilassa on edelleen avoinna arkisin.

Länsi-Saimaan Sanomien kuvagallerian tapahtumasta voit katsoa täältä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi