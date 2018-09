Kirjakauppa – vai ihan kauppa vain?

Kävin taannoin kirjakaupassa. Tein havainnon: hyllyt notkuvat nykyään ihan outoa myytävää. Toki siellä on vielä kaikenlaista normaaliakin: kirjoja ja toimistotarvikkeita, mutta ohessa myytiin myös lautasliinoja ja kynttilöitä, isosilmäisiä pehmoleluavaimenperiä. Ai niin ja Kalevala-koruja.

Visiitin perusteella tuntui, että kaikkein näkyvimmillä paikoilla kirjoista komeilivat siivousmetodi-KonMarit ja elämänhallintaopukset. Paraatipaikkojen kirjat julistavat, että onnellisen kodissa on vain tarpeellisia tavaroita tietyssä järjestyksessä. Kaikesta kannattaa tehdä lista, niin jo on kaikki hyvin aina. Listoille on oma kovakantinen kirjansa, vaikka ruutuvihko ajaisi saman asian.

Elämä ei voi olla kuulemma hallinnassa, jos kaapin perällä lymyää papereita kymmenen vuoden takaa tai albumissa liikaa valokuvia. Kaikki vanha pitää hävittää, etenkin suurin osa valokuvista: vain viisi parasta kuvaa esimerkiksi juhlista pitää säästää. Vanhoja koulupapereita ja muistiinpanoja ei kuulemma tarvitse, ei myöskään muita papereita. Pois vaan. Tukkii ihmisen sielun ja ties mitä, ajatuskaan ei kulje.

Ja listaksi missä järjestyksessä koti raivataan.

Myönnettäköön tällä tietämyksellä: luin ensimmäisen KonMari -kirjan. Kuulemma kun kerran raivaa kotinsa (eli myös elämänsä) järjestykseen, ei voi enää vanhaan palata.

Kokeilin ennen lapsen syntymää. Taittelin sukkanikin laatikkoon raivauksen mestarin Marie Kondon opeilla. Kun lapsi syntyi, ei todellakaan ollut aikaa enää taitella! Mietin, että onko tuo kirjallisuus ollenkaan viisastuttavaa? Taitella nyt sukkia laatikkoon jonkun kirjan opeilla? Ehkä en ymmärrä, koska valokuvia on edelleen liikaa.

Eniten ihmetyttää, että kodin raivaajille ei muistuteta lainkaan miten jäte hävitetään. Kuinkakohan moni konmaripuuskissaan vie jokaisen vanhan tekstiilin tai rikkinäisen lelun oikeaoppisesti niille kuuluvaan paikkaan? Sekajätteeseen vaan ja äkkiä pois silmistä, veikkaan.

Kuulemma äskettäin on ilmestynyt vastaiskuna kaiken nurin päin kääntävä opas. Se on Mark Mansonin ”kirpeä vastaisku elämäntaitomössönsössötykselle”. Kirjan nimi on Kuinka olla piittaamatta paskaakaan. Luulen, että se on nyt paraatipaikalla kirjakaupoissa.

On varmaan ihan hyvä lisä kaiken maailman oppaiden sekaan. Itse päätin yhden KonMarin jälkeen siirtyä takaisin romaaneihin ja muuhun normaaliin luettavaan.

Myönnettäköön KonMarin opeista, että ehkä siinä jotakin perää on: kun vanhaa heittää pois, elämä tarjoaa jotakin uutta tilalle. Kun poltin valtavan kasan vanhaa paperia ja heitin kaatopaikalle ainakin 20 vanhaa päiväkirjaa, sain pian sen jälkeen uuden työpaikan. Kuitenkin nyt kaipaan opiskeluaikaisista papereista eräitä, joita ei enää ole. Niitä olisi voinut nyt vähän katsoa ennen pois mättämistä, siksihän niitä kymmenen vuotta mukana tuli kannettua. Kiitos, Marie Kondo.

Ja kirjakauppavisiitistä: ostin piknikhuovan. Sellainen käynti sitten. Kirjat päätin jatkossa lainata kirjastosta. Ehkä se on parempi niin. Ei kerry kämppään liikaa tavaraa. Menee ihminen jumiin.

Lautasliinat ostan marketista.

ANNIINA MEURONEN

