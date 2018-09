Savijoen kosteikko ja Lavikanlahden lintutorni avautuvat kävijöille

SAVITAIPALE Savijoen kosteikon ja Lavikanlahden lintutornin avajaisia vietetään keskiviikkona 19. syyskuuta. Savijoen vanhaan sivu-uomaan on rakennettu kosteikko ja Lavikanlahden rantaan lintutorni.

Kulku kosteikolle ja autojen paikoitus on Lavikanlahden venerannassa osoitteessa Lavikanlahdentie 256, josta jalkaisin on kosteikolle matkaa noin 400 metriä.

Tilaisuuden järjestää Lyytikkälän osakaskunta ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima Pisara-hanke. Ohjelmassa on juhlapuheita, makkaranpaistoa sekä juhlakahvit. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

