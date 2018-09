Mari Haikolan unelma sisustuskaupasta ja hotellista toteutui – yrittäjä laajentaa seuraavaksi Jämsään

SAVITAIPALE Moni haaveilee oman romanttisen sisustuspuodin pitämisestä. Tyypillinen on myös unelma pienestä hotellista. Savitaipalelainen Mari Haikola, 43, on pian onnistunut toteuttamaan molemmat.

Katiska & Krumeluuri -kauppaa miehensä Marko Haikolan kanssa Savitaipaleen keskustassa vuodesta 2015 pitänyt Haikola on laajentamassa yrityksen toimintaa majoitusalalle.

Tuleva hotelli ei kuitenkaan aukea Länsi-Saimaan alueelle vaan Jämsään, Keski-Suomeen, UPM:n entiseen vieraskerhoon.

– Ihastuimme kiinteistöön. Siinä on jo kesän ajan ollut tuotemyymälämme auki. Hotellin luvat ovat nyt kunnossa ja asia pääsee siltä osin etenemään.

Haikoloiden aikomus ei ole kuitenkaan muuttaa Keski-Suomeen. Paikkakunnalla he ovat asuneet jo 15 vuotta.

– Tällainen konsepti toimii mielestäni parhaiten pienellä paikkakunnalla, jossa ei ole pakko erikoistua niin suuresti.

Katiska & Krumeluuri onnistuu usein yllättämään ensikertalaisen. Haikolan hallinnoima Krumeluuri keskittyy laadukkaisiin sisustus- ja lahjatavaroihin, Katiskan puolelta taas löytyy muun muassa kalastustarvikkeita ja polkupyörän varaosia.

– Monesti ihmiset hämmästyvät, miten suuri liiketila ja valikoima meillä on, yrittäjä kertoo.

Matkailun tradenomiksi aikanaan kouluttautunut Haikola halusi liikkeen, jossa hän voi myydä tavaroita, joihin hän itsekin ihastuu.

– Sellaista esinettä on vaikea myydä, johon ei itsekään ole tyytyväinen, hän perustelee.

Asiakkaissa on paljon kesäasukkaita, ja liikkeeseen tullaan käymään Helsingistä asti.

– Yllättävän kansainvälinen paikka on Savitaipale kesäisin. Kaikkia kieliä pääsisi puhumaan, jos vain osaisi.

Työasiat Haikola saa parhaiten pois mielestä musiikin avulla. Hän laulaa mielellään iskelmämusiikkia ja käy lavatansseissa, jos vain aikataulut antavat myöten.

– Ennen lasten syntymää kävin enemmän karaokessa, nykyisin en enää niinkään, hän sanoo.

Lavatanssikulttuuri on hänen mielestään mennyt rennompaan suuntaan vuosien mittaan.

– Enää ei ole niin hierarkista.

Myös Puumalassa sijaitseva mökki on perheen tärkeä rentoutumispaikka. Toisaalta ulkomaan lomamatkoille Haikolat suuntaavat mieluiten jonnekin kauemmaksi.

Uusia ideoita ja trendejä kauppias käy haistelemassa sisustus- ja lahjatavara-alan ammattimessuilla.

– Habitare-messuilla Helsingissä vierailimme hiljattain, samoin Tukholmassa olemme käyneet.

Parhaiten mieleen on jäänyt Saksan messumatka pari vuotta sitten.

– Se oli aika järkytys. Tilaa oli parikymmentä kertaa Helsingin messukeskuksen verran. Kolmisen päivää kiersimme ja olimme aivan puhki.

Haikola tunnustautuu kivijalkaliikkeiden kannattajaksi. Verkkokaupan toteuttaminen ei ole hänen mukaansa ajankohtaista.

Työn parhaita puolia onkin Haikolan mukaan ihmisten kanssa rupattelu.

– Maailma näivettyisi, jos kaikki menisi verkkoon. Verkosta tilatessa pettyy helposti tuotteisiin, kun ne eivät vastaakaan odotuksia.

