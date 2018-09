Heituinlahden nuorisoseurantalolla järjestetään sunnuntaina 23. syyskuuta perinteinen lastentapahtuma. Tapahtuman järjestää Heituinlahden nuorisoseura.

Tapahtumassa esiintyy Kengurumeininki-duo ja luvassa on myös Jokeri Pokeri Box -taikashow. Paikan päällä on kahvio, karkkibaari, puuhapiste ja ongintaa.

Tapahtuma-aika on kello 15—18.30.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi