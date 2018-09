Kuluneen viikon puhuttanut koululiikunnan Move -testi on tuttu koululaisille ja huoltajille myös Länsi-Saimaan alueella. Espoossa sattuneen oppilaan kuoleman vuoksi testit on joillakin Suomen paikkakunnilla keskeytetty tai tehty tiettävästi muokattuina.

Rakentava mielipiteidenvaihto koululiikunnasta ja ylipäätään lasten liikkumisesta on tervetullutta, vaikkakin tässä tapauksessa keskustelun käynnistänyt tapaus on erittäin ikävä.

Lähtökohtaisesti liikunta on kuitenkin paitsi hyödyllinen, myös iloinen asia. Fyysisten hyötyjen lisäksi liikkuminen tukee oppimista ja myös sosiaalisia taitoja. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn perusteella Länsi-Saimaan alueen lasten ja nuorten liikunnan lisäämiselle on tarvetta kaikilla luokka-asteilla.

Siitä ei ole kovinkaan kauaa, kun koululiikuntakeskustelua käytiin kilpailullisuuden näkökulmasta. Vapaaehtoisuuteen perustuva osallistumismalli on osoittanut, että lapset haluavat liikkua ja kilpailla. Esimerkiksi Savitaipaleella syyskuun alussa pidetyissä alakoululaisten yleisurheilukilpailuissa oli mukana 114 osallistujaa.

Viime viikon perjantaina Lappeenrannassa järjestetyssä Etelä-Karjalan kouluviestikarnevaalissa Savitaipaleen Europaeuksen koululla oli mukana vähintään yksi joukkue jokaisessa sarjassa. Samoin Lemin koulukeskuksesta joukkue löytyi kaikkiin ala- ja yläkoululaisten viesteihin.

