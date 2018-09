Meille loistaa tähtien vyö

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla käytiin kesän aikana lyhyehkö mutta intensiivinen mielipiteidenvaihto suomalaiseen kevyeen musiikkiin liittyen.

Keskustelu käynnistyi toimittaja Mari Koppisen samassa lehdessä heinäkuussa ilmestyneestä kotimaisen iskelmän myyntilukuja käsittelevästä artikkelista. Siinä todettiin, että iskelmä on levy-yhtiöiden näkökulmasta painumassa marginaaliin.

Kansan syvien rivien näkökulmasta ongelmia oli niin sävellyksissä kuin sanoituksissakin, mieleenpainumattomia artisteja unohtamatta. Missä ovat vanhat mestarit, missä kunnianhimo, missä pitkäjänteisyys, kyseltiin.

Omalla kohdallani todettakoon, että pystyn soittamaan pianolla Ukko Nooan ulkomuistista ja Jouluyö, juhlayön nuottien mukaan, mutta säveltämisestä ei tulisi mitään. Jätän vavisuttavien melodioiden luomisen ja lähemmän analyysin niille, jotka asiaa paremmin ymmärtävät. Tunnistan vetävän rytmin, kun kuulen sen, mutta en osaa selittää sen tenhoa.

Sanatyöläisenä ja himolukijana sen sijaan tulee kiinnitettyä enemmän huomiota laulujen sanoihin. Kylmiltäänkin tiedän, että paras laulu kertoo tarinan, hyvään tunnelmaan voi sen sijaan riittää silkka ”Get on!”

Laululyriikasta innostuneille suositellaan poikkeuksetta Miljoonasade-yhtyeen keulakuvan Heikki Salon kirjoittamaa Kahlekuningaslaji-teosta (2006), jossa hän käy läpi sanoittamisen perusteita. Tällä hetkellä se on perusteellisin ja ainoa asiaa luotaava suomenkielinen teos.

Salon mukaan yleisiä harhaluuloja laulunkirjoittamisesta ovat inspiraation äkillinen iskeminen yön pimeinä tunteina, julkaisukelpoisen tekstin tuottaminen jo ensimmäisellä kirjoituskerralla ja uskomus, että lauluntekijäksi synnytään. Samat havainnot toistuvat monissa luovaa työtä käsittelevissä oppaissa.

Luova työ on työtä siinä missä muukin, muistuttaa Salo. Se vaatii kärsivällisyyttä, tukea toisilta ja intoa uuden oppimiseen. Siihen on paneuduttava ja varattava aikaa.

Hyviin työvälineisiin kannattaa myös panostaa. Täydellisyydentavoittelu ja riman asettaminen liian korkealle ovat tyypillisiä luomisen esteitä, toisaalta myös itsensä ja omien ideoidensa vähättely.

Mika Waltarin hervottoman hilpeässä Aiotko kirjailijaksi? -teoksessa ei oteta kantaa laululyriikkaan, mutta muiden kirjallisuuden lajien ohella runoihin ja niiden riimittelyyn kylläkin.

Vuonna 1935 ilmestyneessä kirjassaan Waltari toteaa muun muassa, että helppoja loppusointuja on käytetty jo aivan riittävästi.

Hänen mukaansa riimittely multa-kulta-tulta-sulta ”hipoo jo inhimillisen käsityskyvyn rajoja”. Samoin maasta-saasta on hänen mukaansa jokaisen aloittelijan kerran koettava, samoin yö-syö-lyö-tähtien vyö, mutta pitkällistä menestystä niillä ei voi saavuttaa.

Kun säännöt osaa, niitä voi tarkoituksella rikkoa. Eppu Normaalin laulaja Martti Syrjän mukaan Tuhansien murheellisten laulujen maa –kappaleesta (1982) oli ajatus tehdä pilkkalaulu perinteiselle iskelmälle, ja sen sanoitukseen alettiin tarkoituksella latoa suomalaisen kansallissurkeuden pahimpia kliseitä. Lopputuloksesta tuli suomirockin suurimpia hittejä.

Kari Kuuvan säveltämä ja sanoittama Tango pelargonia (1964) puolestaan tehtiin tarkoituksella parodiaksi, mutta suuri yleisö otti sen omakseen. Hitin luomisvaihe kesti Kuuvan sanojen mukaan puolisen tuntia.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi