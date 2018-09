Lemin Tapiolaan tulee Myrsky

Lemin nuorisoseura tarjoilee marraskuussa katsojille William Shakespearen tekstistä tehdyn näytelmän Myrsky. Alkuperäisen tekstin nimi on The Tempest. Käännöksestä vastaa Teemu Salohalme. Sovitus on Sami Sivosen.

Ohjauksesta vastaavat Sami Sivonen ja Pirja Arponen.

Myrskyn ensi-ilta on 17. marraskuuta Lemin Tapiolassa. Harjoitukset ovat paraikaa käynnissä. Pääroolissa on Kai Grén.

— Kaikkiaan lavalla nähdään 14 näyttelijää. Tarkoitus on, että tämän vuoden puolella esityksiä on kahdeksan ja ensi vuonna seitsemän, nuorisoseuran puheenjohtaja Leena Uski kertoo.

125-vuotias Lemin nuorisoseura on tehnyt näytelmiä jo 20 vuotta. Nuorisoseuran historian ensimmäisenä näytelmänä esitettiin maaliskuun 27. päivä vuonna 1999 ensi-iltansa saanut Kotoa pois, joka pohjautui Minna Canthin tekstiin. Näytelmän ohjasi Lauri Väärä ja sen kävi katsomassa 700 ihmistä. Esityksiä oli kuusi.

Vuosien varrella niin esitysten määrät kuin katsojamäärät ovat hiljalleen nousseet. Vuonna 200 esitetty Hella Wuolijoen Niskavuoren Naiset esitettiin 11 kertaa. Katsojia oli 1600.

Viimeisimpänä esitettiin Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen luoman näytelmän Reinikainen, jonka ohjasi myöskin Sami Sivonen.

ANNIINA MEURONEN

