Taipalsaaren työttömyysaste on edelleen Kaakkois-Suomen matalin – Savitaipaleella enemmistö työttömistä on naisia

Taloustilanne saattaa huolestuttaa ja virkamiehet kunnantalolla vaihtua, mutta työllisyystilanne on Taipalsaarella hyvä.

Tiistaina julkaistusta Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta selviää, että Taipalsaaren työttömyysaste on edelleen koko Kaakkois-Suomen matalin. Elokuussa luku oli 7,1. Vuodessa työttömien työnhakijoiden määrä on pudonnut Taipalsaarella 21 prosenttia, ja työttömiä oli elokuussa 160.

Lemilläkin tilanne on hyvä, kun työttömyysaste oli elokuussa 7,3. Savitaipaleella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on viimeisimmän katsauksen mukaan 8,8 prosenttia.

Lemillä työttömien määrä on pudonnut viime vuoden elokuuhun verraten 25 prosenttia ja Savitaipaleella yhdeksän prosenttia. Lemillä työttömiä oli yhteensä 101 ja Savitaipaleella 127.

Savitaipaleella oli elokuussa yhdeksän avointa työpaikkaa. Lemillä ja Taipalsaarella avoimia työpaikkoja ei ollut.

Taipalsaarella ja Lemillä enemmistö työttömistä on miehiä. Savitaipaleella on enemmän työttömiä naisia kuin miehiä. Nuoria eli alle 25-vuotiaita työttömiä oli mainituissa kolmessa kunnassa elokuun lopussa yhteensä 50.

Työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois­Suomen seutukunnissa. Lappeenrannan seudulla kehitys oli suotuisinta. Työttömien työnhakijoiden määrä putosi 19 prosentilla eli 955 henkilöllä.

Lappeenrannan seudulla työttömyysaste on 9,8 prosenttia ja koko Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi