Kalajuttuja kaikenlaisilta ajoilta

Kaikkihan tiedämme, miten tärkeä ruoka-aines on kala. Sitähän suorastaan hehkutetaan terveysvalistuksessa nykyään. Sehän on asiallista ja paikkansapitävää tietoutta.

Kyllä kalaa on arvostettu aina, ja tosi tärkeää se oli niinä vuosina, kun elintarvikkeista oli todellinen pula. Täällä sisämaassa ei paljoakaan tiedetty hailista, eli silakasta, joka turvasi elatusta rannikkoseuduilla. Joskus sitä saattoi kiertävien kauppiaiden mukana tulla, mutta tuorettahan se ei enää ollut. Sähköjä kun ei ollut, eikä pakastimia. Sähkö kyläkunnallemme tuli 1950-luvulla.

Mutta muikku, se oli tärkeää Saimaan rantamilla ja on sitä edelleen. Kylällämme oli aiemmin monia nuottakuntia. Hyvistä apajista käytiin kärhämää, onneksi henkisesti. Nyt ovat kylän nuottamiehet hävinneet tuonilmaisiin, kuten Matti Kurosella on tapana sanoa.

Pois on hävinnyt lapsuuskotini lähirannassa ollut isomman talon omistama nuottakoppi sekä myös verkkokoppeli. Pois on sitä paitsi hävinnyt omistajatalokin. Silloisen nuottakatoksen paikalla on nyt rivi saarissa lomailevien mökkiläisten autoja.

Selitänpä sen verran, että koppeli oli kookas, harvaseinäinen hirsirakennus. Orret ylhäällä, joihin nostettiin märkä nuotta kuivumaan. Juuri vesirajassa se seisoi, vedenpuoleinen seinä oli avoin. Siihen vierelle sitten soudettiin nuottavene, johon siivottiin kuivumassa ollut nuotta.

Saimaan vedenkorkeus vaihteli paljon ennen uuden Saimaan kanavan tasoittavaa vaikutusta. Joskus piti koppelin viereen kaivaa ojaa, että vene siihen pääsi, taas joskus vesi liplatteli lattiariukujen raoissa. Nuotanvetoon sai toki tulla sivullinenkin vetomies, jos oli työhön pätevä. Hän sai saaliista kolmannen osan, tulipa sitä, tai joskus ei.

Muistan joskus pitempimatkalaisia nuottamiehiä yöpyneen kotimökissäni. Aamunuotan vetoon kun piti lähteä aikaisin. Monena kesäiltana kipitin rannalle katsomaan, kun pyytäjät palasivat. Sehän oli jännää! Joskus mummo antoi mukaani rahaa kalojen ostoon, joskus sain niitä rahatta.

Toisinaan kainalooni laitettiin nuottaevään tähteet. Se olikin mielenkiintoinen asia. Eväänä oli ruisleipä, johon oli koverrettu kolo. Siinä kolossa oli kotivoita ja kannikka oli kantena. Voista tirahtanut suolavesi oli maustanut leivän, joka maistui hyvältä. Nuottakunta saattoi keittää kahvit rannalla.

Pappani harrasti pienempimuotoista kalastusta. Hän pyydysti pulskia ruutanoita läheisestä lammesta. Ruutanahan on lahnan serkku, oliko niin ruotoinenkaan, kuin lahna. Hyviltä maistuivat pannulla paistettuina. Lähikaupan hoitaja arveli niiden maistuvan sammakoilta, mutalammesta kun olivat peräisin. Olikohan syönyt sammakoita, kun maun tiesi?

Muikun syyskudun aikaan niitä sitten suolattiin talven varalle puiseen putinaan. Siellä aitassa tai kylmäkomerossa ne olivat syksyllä rinnakkain, kalapytty, suolakaalia, sieniastia, ja survottuja puolukoita. Ja lihatiinu tietenkin, siantapon tai jonkun muun teurastuksen jälkeen. Suola ei ollut kortilla, mutta erikoislupa tarvittiin kansanhuollosta sianlihoja varten. Se oli kymmenen kiloa, jos sika oli satakiloinen.

Kaupan kalat olivat vuosikymmeniä sitten sillitynnyrissä. Siellä makasiinissa puotipuksu niitä haroi suolavedestä pitkällä rautahaarukalla. Ilman muovikäsineitä!

Olen aina ihaillut kalastajien kokemuksen myötä tulleita tietoja ja taitoja. Ilman kalatutkaa muikkuparvet Saimaassa tiedettiin – tai arveltiin. Missä korkeudessa muikkuparvet Saimaassa liikkuivat mihinkin vuorokauden tai vuodenaikaan. Ja mistä arvattiin, missä vedenalaisessa rinteessä liikkuu kutumatikka ja käy pyydykseen? Kuin myös talviverkkojen pujottelu avannosta toiseen on työlästä hommaa. Kaikki kunnia näille entisille ruokapulan aikaisille kalastajille, kuin myös nykyisille!

Oma kalanpyydykseni nykyään on rahakukkaro, jolla kalastan paikallisen Salen kylmätiskistä. Ja hyvältä maistuu!

SIRKKA-LIISA SAVIKURKI

Suomenniemi