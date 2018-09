Lemillä ja Savitaipaleella on satoja talouksia ilman sähköä

Kova ja puuskainen tuuli on katkonut sähköjä päivän aikana ympäri Länsi-Saimaan aluetta.

Lappeenrannan Energian häiriökartan mukaan parhaillaan ilman sähköä on Lemillä 406 kotitaloutta ja Savitaipaleella 352. Taipalsaarella sähköttömiä talouksia on 15.

– Vikoja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee ja sähköt pyritään palauttamaan asiakkaille mahdollisimman pian, Lappeenrannan Energiaverkoista kerrottiin torstaiaamuna.

Sähköverkon tilaa voi seurata Lappeenrannan Energian verkkosivujen häiriökartalta.

MATIAS LÖVBERG

