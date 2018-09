Taipalsaaren työllistämisyksiköllä on tarjota erilaisia työpaikkoja – EkoTaipolis on niistä yksi

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksiköllä pyyhkii hyvin. Yksikkö työllistää tälläkin hetkellä kaikkiaan 28 henkilöä.

Helmikuussa 2017 perustetun yksikön palveluohjaaja Jouko Korhonen kertoo, että toimintaa pyritään koko ajan kehittämään. Tällä hetkellä työtoimintaa toteutetaan jo useissa eri kohteissa. Työtä on pystytty tarjoamaan niin remontoinnin, kierrätysmyymälätoiminnan, logistiikan, kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvan avustavan työn sekä erilaisten siivous- ja huoltotöiden muodossa. Konkreettisesti esimerkiksi erilainen avustava työ voi olla vaikka sellaista, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) soittaa hoitamaan jonkun sosiaalisen muuton.

— Tänään eräältä koululta tuli soitto, että yhden opettajan työhuone pitäisi muuttaa, työsuunnittelija Pekka Heikkilä heittää esimerkin.

— Ja sitten hoidamme esimerkiksi koulujen ruokakuljetuksia, Korhonen sanoo toisen esimerkkitapauksen tavallisen arkiviikon varrelta.

Työllistämisyksikköön päätyminen menee pähkinänkuoressa niin, että lähettävät tahot eli useimmiten TE-toimisto tai Työvoiman palvelukeskus ottavat yhteyttä työtä tarvitsevien henkilöiden puolesta. Työtä aletaan järjestää. Työsuhteet voivat olla henkilön tilanteesta riippuen kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettuja työsuhteita, kunnan velvoitetyöllistämistä, työkokeiluja tai esimerkiksi kurssien työharjoittelua.

— Lähettävät tahot ovat kiitelleet meitä nopeasta yhteistyöstä. Yhteistyö toimii hyvin, Jouko Korhonen kertoo.

Alkuvuoden aikana työtoiminnassa mukana olleista kaikista 56:sta henkilöstä jo 17 on työllistynyt. Opiskelun puolestaan on aloittanut kolme henkilöä. Työllistyneistä kymmenen on päässyt palkkatuella kunnan toimintoihin, seitsemän avoimille työmarkkinoille.

Työllistämisyksiköllä on tarjota erilaista työtä paljon. Mahdollisuuksia tulee koko ajan myös lisää.

Yksi mittava työllistäjä on 3. heinäkuuta 2017 aloittanut EkoTaipolis-kierrätysmyymälä. Myymälän toiminnasta vastaa työsuunnittelija Kirsi Honkatukia. Hän vastaa myös puusalin toiminnasta. Siellä tehdään muun muassa myyntiin tulevien huonekalujen kunnostusta tai muita tilaustöitä.

— Myymälä on auki jokaisena arkipäivänä. Tavara liikkuu hyvin. Kun uutta tuodaan, niin entistä menee kaupaksi. Meillä on hyvää tavaraa myynnissä. Olemme myös saaneet palautetta, että palvelu on erinomaista, Honkatukia kertoo.

Yksi työllistämisen muoto on kierrätyskeskuksen noutopalvelu, joka noutaa myyntiin tavaraa asiakkaan kotoa.

— Otamme ainoastaan täysin puhdasta ja ehjää tavaraa. Haluamme pitää myymälän siistinä, Honkatukia jatkaa.

Palveluohjaaja Korhonen sanoo, että työllistämisyksikköön työllistyneiden ikähaarukka on 20—62 -vuotiaat.

— On hyvin tärkeää, että pystymme tarjoamaan näitä erilaisia työtoimintapaikkoja, hän korostaa.

Työllistämisyksikölle ja Taipalsaaren kunnalle tärkein onnistumisen mittari on Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuus. Työvoiman palvelukeskuksen mukaan kesäkuun lukema oli alhaisin koko nykymuotoisen kuntaosuushistorian aikana.

Timo Kuivanen oli viikko sitten perjantaiaamuna puusalissa maalauspuuhissa. Hän on työkokeilussa työllistämisyksikössä.

— Olen viihtynyt todella hyvin, Kuivanen kommentoi maalauksen lomasta.

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö

Joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö.

Tärkein tavoite on parantaa henkilön valmiuksia päästä kouluttautumaan tai töihin.

Yksikkö tarjoaa muun muassa työvalmennusta, vertaisohjaista ja tukea opiskelupaikan etsintään, työllistymiseen ja arjenhallintaan.

Lähde: palveluohjaaja Jouko Korhonen

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi