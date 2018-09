Eksotelle päivystysapunumero – on suositeltavaa soittaa siihen ennen lähtöä päivystykseen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on ottanut käyttöön valtakunnallisen päivystysapunumeron. Numero on 116117. Päivystysapupuhelin palvelee Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksessä jokaisena viikonpäivänä ympäri vuorokauden. Eksote ohjeistaa tiedotteessaan soittamaan numeroon ennen päivystykseen lähtöä. Numeroon voi myös jättää soittopyynnön päivittäin kello 8—20.

Etelä-Karjalan keskussairaalan uudisosan eli K-siiven yhteispäivystys palvelee osoitteessa Kahilanniementie 2, Lappeenranta. Yhteispäivystys on tarkoitettu vuorokauden tai kahden sisällä hoitoa tarvitseville potilaille.

Terveys- ja hyvinvointiasemien asiakkaita neuvotaan soittamaan terveys- ja hyvinvointiasemien ajanvarausnumeroihin.

Päivystysapu 116117 on kansallisesti yhtenäisiä kriteerejä noudattava alueellisesti järjestettävä palvelu. Numeroa otetaan asteittain käyttöön koko Suomessa.

