Kärnäkoskella kuvatussa elokuvassa näkyy tuttuja kasvoja – ensi-ilta ensi viikolla, katso traileri!

Savitaipaleen Kärnäkoski on päässyt elokuvanäyttämöksi. Neljä vuotta Savitaipaleella asunut Timo Vainikka on ohjannut ja käsikirjoittanut elokuvan Harry Callahan Dirty Harry. Kyseessä on miehen 18. elokuva. Puolet elokuvasta on kuvattu Savitaipaleen Kärnäkoskella. Ensi-ilta nähdään Lappeenrannassa kulttuuritila Nuijamiehessä ensi viikolla.

— Elokuvat ovat olleet harrastukseni 50 vuotta. Paikalliset harrastajat ovat rooleissa, Vainikka kertoo.

Harry Callahan Dirty Harryssa on kaikkiaan 13 näyttelijää. Yksi heistä on savitaipalelaislähtöinen opettaja Päivi Tiainen. Hän näyttelee elokuvassa kaksoisagenttia.

Tiainen on ollut Vainikan elokuvissa mukana aiemminkin.

— Olin Välijoen nuorisoseuran näytelmäporukassa, kun Timo kyseli vapaaehtoisia. Ilmoittauduin. On ollut ihan hitsin hauskaa. Parasta on yhdessä tekeminen ja hulluttelu, hän hehkuttaa.

Tiaisen mukaan kuvaukset menivät hyvin.

— Välillä sitä itse spekuloi, että olisi tuonkin voinut tehdä paremmin.

Harry Callahan Dirty Harry

Esittää: TV Films Entertainment.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Timo Vainikka.

Näyttelijät: Petri Parkko, Päivi Tiainen, Jorma Miettinen, Tomi Tauti, Henri Parkko, Ari Kuutvuori, Jari Kapiainen, Juhani Korhonen, Teemu Naumoff, Pertti Haiko, Petri Mälkiä, Kirsi Rasila ja Noora Parkko.

Kuvattu Savitaipaleen Kärnäkoskella ja Lappeenrannassa.

Esitykset: 4. ja 11. lokakuuta Lappeenrannan kulttuuritila Nuijamiehessä kello 18. Lippuja voi varata kahviosta.

Elokuvan traileri löytyy YouTubesta.

