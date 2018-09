Karkauksessa heräsi huoli palvelujen saannista – Essote tarjoaa palveluseteleitä vaihtoehdoksi Suomenniemelle

SUOMENNIEMI Karkauksen Villissä Ketussa Suomenniemellä on vietetty monta viihtyisää iltaa takkatulen loimussa. Takkatuli räiskyi viime viikon perjantainakin, mutta silloin olivat esillä suuret asiat.

Kaikkia suomenniemeläisiä koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä laajakaistayhteydet olivat illan aiheena.

Kyläillan järjesti kehittämisyhdistys Käenjälki ry. Mukana oli kymmenkunta osanottajaa, jotka kantoivat huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkosta.

– Säilyykö toimintakeskus Metsätähti entisellään ja miten valtakunnallinen sote vaikuttaa paikallisesti, ne ovat isoja asioita, mutta Essotessa tehdään joka tapauksessa työtä, että asiakkaat saavat palvelunsa ja valinnanvapaus toteutuu, Etelä-Savon ammattiopiston opettaja Anna-Kaisa Turpeinen mainitsi.

Asiantuntijan mukaan palveluseteli ja kotitalousvähennys ovat hyviä keinoja lisätä suomenniemeläisten Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia yksityiseltä puolelta.

Myös Kauriansalmen seudun kyläyhdistyksen vetämä valokuituhanke sai Karkauksen kyläillassa lisää vauhtia. Alustavia liittymissopimuksia on koossa 161, mutta koko kunnan alueella niitä vaaditaan noin 500, jotta maaseuturahaston ja Leader Veej´jakajan tukema hanke toteutuisi. Ratkaisevassa asemassa ovat Suomenniemen keskeiset alueet, joilla tukiasemat sijaitsevat. Niillä on nyt satakunta sopimusta, kun tarve on 200.

– Laskelmissa tavoitteellinen liittymismaksu on 2 000 euroa. Valokuituverkosta maksaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) ja Mikkelin kaupunki 70 prosenttia ja liittyjät alle 20 prosenttia. Lisäksi tarvitaan muuta yksityistä rahaa yli neljän miljoonan euron hankkeen toteuttamiseksi, Vuokko Pietarila selvitti.

