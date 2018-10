Äiti, puhelin pois

Syyskuun piti olla someton. Eipä ollut.

Helsingin Sanomat uutisoi elokuun viimeisenä päivänä somettoman syyskuun olevan ”jäätävän iso hyppy tavalliselle ihmiselle”. Ajattelin olla epätavallinen. Löin uutisen nähtyäni puhelimesta kiinni Facebookin ja Instagramin. Päätin, että nuo sosiaaliset mediat myös pysyvät kiinni.

Jo samana iltana huomasin muutoksen. Illalla turhan älypuhelimen hipelöinnin sijaan ehti tovin katsoa televisiota tai lukea kirjaa ennen nukkumaan käymistä. Ajattelin, että tämän pitää tulla tavaksi. Nyt tajuan, että aika menee selaillessa somea. Ihan turhaan, sillä harvoin siellä mitään niin ihmeellistä on. Näin ajattelin, siis ensimmäisenä iltana.

Lakkoa kesti viikko, kunnes muistin yhden tapahtuman. Juhlakutsun, jonka tiedot ovat vain Facebookissa. Pakkohan se oli naamakirja avata. Kuka nyt paperisia kutsuja lähettää?

Eli siis se siitä lakosta. No, onneksi samaisessa Hesarin jutussa aivotutkija Katri Saarikivi ja sosiaalipsykologi Suvi Uski sanovat, ettei haasteeseen osallistumisesta välttämättä ole mitään hyötyä.

Kehoittivat kuitenkin kokeilemaan. Somettoman syyskuun taustalla sanottiin olevan huoli siitä, että somen käyttö on lisännyt ainakin nuorison ahdistuneisuutta, masennusta, negatiivisia käsityksiä kehostaan, nettikiusaamista, uniongelmia ja (tässä tulee nyt se, josta olin omalla kohdallani huolissani) pelkoa jäädä paitsi jostakin oleellisesta. Ilmiölle on kuulemma jo oma termi. Se on fomo (fear of missing out).

Ymmärrän huolet. Välillä keskellä huonoa päivää saattaa oikeasti ahdistaa, jos jollakin vaikuttaa somen perusteella oikeasti menevän kaikki hyvin aina. Pelkkiä onnistumisia. Hienoja kuvia, positiivisia päivityksiä. Avioliitto kukoistaa ja rahaa on.

Se on liikaa realistille. Osaan kuitenkin päätellä kuinka helppo mahdolliset kulissit on pitää pystyssä. Kaikki eivät ehkä välttämättä osaa, vaan pitävät kaikkea somessa näkemäänsä totuutena. Masentavaa ja huolestuttavaa.

Toisaalta taas jotkut osaavat olla hyvinkin älykkäällä tavalla avoimia somessa, mutta moni myös rasittavalla. Parempi kun ei edes lue. Ainakin joskus.

Ja ne negatiiviset käsitykset omasta kehosta. Kyllä, vähän väliä tulee ihasteltua, kuinka ryhdikkäitä ja litteävatsaisia ihmisiä on. Tulee kuntoilupuuska. Se kestää pari päivää. Sen jälkeen löytää taas itsensä iltaisin sohvalta pläräämästä somea. Joskus joku vastaiskuna julkaisee kuvan vatsamakkarastaan. Piristävää, mutta enpä tee tuollakaan informaatiolla mitään.

Yksi asia jäi ihmetyttämään: miksi haasteella on oma hashtag eli aihetunniste. En tiedä, mutta on tässä parempaakin mietittävää. Ehkä laitan somen säppiin lokakuuksi. Todennäköisesti sekään ei onnistu, mutta vähennän käyttöä kuitenkin. Totuus kuitenkin on, että somea tarvitsee. Moni asia jäisi tietämättä, jos ei olisi somessa. Monessa työssä velvoitetaan sometaitoa.

Hesarin haastattelema tavis sanoi havahtuneensa someriippuvuuteen, kun oma lapsi sanoi: ”Äiti, laita puhelin pois”. Tuota päivää en halua nähdä.

ANNIINA MEURONEN

Kirjoittaja on Länsi-Saimaan Sanomien toimittaja.