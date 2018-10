Savitaipale ei enää ensi vuonna saa palvelujohtajan työpanosta naapurista – Luumäen kunnanhallitus irtisanoi yhteistyösopimuksen

SAVITAIPALE Luumäki ei enää ensi vuoden alusta alkaen myy palvelujohtajansa työpanosta Savitaipaleelle.

Luumäen kunnanhallitus irtisanoi maanantaina 24. syyskuuta Savitaipaleen kunnan kanssa vuonna 2009 tehdyn sopimuksen, jonka perusteella palvelujohtajan työpanoksesta on myyty 40 prosenttia Savitaipaleelle. Ratkaisun taustalla on Luumäen vapaa-aikatoimen ja hyvinvoinnin tehtäväalueen uudelleenorganisointi.

Palvelujohtajan tehtäviksi on määritelty muun muassa kunnan ja kuntalaisten edunvalvonta. Palvelujohtaja toimii myös yhdyshenkilönä kunnan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) välillä. Luumäen kunnan, ja vielä loppuvuoden ajan myös Savitaipaleen kunnan, palvelujohtajana työskentelee Kristiina Pihlajamäki.

Savitaipaleelle tieto päätöksestä ei kiirinyt yllätyksenä.

– Kyllä meillä oli tiedossa, että tällaista on tulossa, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen sanoo.

Valmista ratkaisumallia Kainulaisella ei vielä ole tarjota, vaan kunnantalolla pohditaan asiaa. Kunnanjohtaja korostaa, että he ovat varsin tyytyväisiä Pihlajamäen työpanokseen.

– Pohdimme nyt resursseja ja ylipäätään sitä, miten palvelujohtajan työtehtävät on järkevää Savitaipaleella jatkossa järjestää. Toteutuessaan sote-uudistuksella voi olla vaikutusta päätöksiin. Vaikka sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyisikin kunnilta maakunnille, pidämme tärkeänä, että yhteys kuntalaisiin näissä asioissa säilyy, Kainulainen sanoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi