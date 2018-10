Lemillä vieraillut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kannustaa nuoria metsästysharrastuksen pariin

LEMI Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vieraili viime sunnuntaina keskustan Lemin kunnallisjärjestön 90-vuotisjuhlassa sekä Uimin ja Huttulan paikallisyhdistysten 100-vuotisjuhlassa Tapiolan nuorisoseurantalolla.

Juhlassa puhunut Leppä haluaa kannustaa nuoria metsästysharrastukseen pariin. Hän valmisteli hallitukselle esityksen alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksun alentamisesta 39 eurosta 20 euroon.

Lemillä järjestettiin kesällä 10–15-vuotiaille nuorille tarkoitettu eräleiri. Leppä pitää riistanhoitoyhdistyksen järjestämää tapahtumaa hyvänä esimerkkinä toimista, joilla paikallisesti voidaan herättää kiinnostusta harrastuksen pariin.

Jotta metsästäjien luonnon- ja riistanhoidon eteen tekemällä työlle saadaan jatkuvuutta, seuroihin nuoria jäseniä.

– Kannustan kaikkia riistakentän toimijoita edistämään nuorten osallistumista metsästysharrastukseen, Leppä sanoo.

Metsästäjien on suoritettava ensin metsästäjätutkinto ja sen jälkeen maksetaan riistanhoitomaksu. Riistanhoitoa ja metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tunteminen on tärkeää.

Riistanhoitoyhdistykset järjestävät tutkintoon valmentavia kursseja.

Nuorten riistanhoitomaksujen alentamista koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

MATIAS LÖVBERG

