Toijantie suljetaan liikenteeltä kolmeksi viikoksi ensi maanantaista alkaen

TAIPALSAARI Toijansalmen ja Vehkataipaleen välinen Toijantie, tienumero 14813, suljetaan läpiajoliikenteeltä maanantaina 8. lokakuuta kello 6.00 alkaen.

– Toijantiellä, Inkilänsuon kohdalla, aloitetaan perusparannettavalla tielinjalla massanvaihtotyöt. Suon kohdalla tielinjalla oleva turvekerros tullaan korvaamaan louheella, työpäällikkö Petteri Multanen kertoo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tiedotteessa.

Tie tulee olemaan pois käytöstä 8. – 29. lokakuuta välisen ajan ja se tullaan avaamaan liikenteelle heti, kun massanvaihtotyöt ja uuden tien rakennekerrokset on saatu valmiiksi.

– Kaikki ulkopuolinen liikkuminen työmaa-alueella on ehdottomasti kielletty, myös jalankulku. Alueella on työnaikana syviä kaivantoja, joita täytetään louheella massanvaihdon kaivun etenemisen mukaan, ely-keskus muistuttaa.

Massanvaihdon aikana Vehkataipaleelta kannattaa ajaa Rehulan kautta Taipalsaaren kirkonkylälle ja Saimaanharjulle.

