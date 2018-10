Olli Vanamon keräilyhahmot pääsivät esiin vitriiniin

Välijokelaisen Olli Vanamon keräilyhahmokokoelmaa voi käydä ihailemassa Savitaipaleen kirjastossa lokakuun ajan.

Mies itse on nimennyt näyttelyn ” Poikkitaiteelliseksi installaatioksi”. Näyttelyä oli rakentamassa koko perhe.

Esillä on 70-luvun Fisher Price – yhtiön valmistama, maatilateemainen Family Farm and House -kokonaisuus 70-luvulta sekä harvinaisia, Los Angelesista 2000-luvulla tuotuja Homie Rollerz -keräilyhahmoja.

Homie Rollerz -hahmot ilmentävät Vanamon mukaan Kalifornian latinoväestön suosimaa lowrider-autokulttuuria, jossa suosittiin erityisesti 40-, 50- ja 60-luvun Chevrolet-malleja.

– Nämä hahmot olivat myynnissä vain hetken aikaa erikoisliikkeissä ja niiden myynti lopetettiin ilmeisesti poliittiseen korrektiuteen vedoten, Vanamo kertoo.

– Fischer Pricen maatilakokonaisuus edustaa periamerikkalaista ihannetta. Kokonaisuuteen kuuluvat lelut ovat kestävää laatua, sillä itse olen niillä aikoinani leikkinyt ja myöhemmin myös omat lapseni.

EVA KOTTONEN

