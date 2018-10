Kansainvälinen kotiseututyö vei Kirsi Hyvärin Skotlantiin ja Mikkeliin

LEMI Lemiläislähtöinen Kirsi Hyväri, 21, on ideoinut kesän ja syksyn ajan maaseutualueiden kehittämistä erityisesti nuorten näkökulmasta.

Hän osallistui elokuun alussa kansainväliselle Amaze Me Leader -seikkailuleirille Skotlannin Dumfriesissä sekä 22. syyskuuta järjestettyyn Itä-Suomen Leader-ryhmien yhteiseen ajatushautomoon Mikkelissä.

Matka oli osa Amaze Me Leader – Change Makers -nimistä Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa ja eri EU-maiden Leader-yhdistysten koordinoimaa maaseudun kehittämishanketta.

Skotlannin matka oli Muukan kylästä kotoisin olevalle Hyvärille ensikosketus tämän tyyppiseen hanketyöhön.

– Kaverini vinkkasi matkamahdollisuudesta Facebookissa ja tartuin tilaisuuteen.

– Ajattelin ensin, että jos ohjelmassa on pelkkiä maatilavierailuja, niin en lähde, itsekin peltotilalta kotoisin oleva Hyväri sanoo.

Suomesta lähti Dumfriesiin yhteensä 20 nuorta, ja osallistujia tuli myös Virosta ja Latviasta. Kaiken kaikkiaan heitä oli viitisenkymmentä.

Iso-Britannia oli Hyvärille jo tuttu maa, sillä hän oli au pairina Lontoossa vuonna 2016. Skotlannissa matkalaiset yöpyivät suuressa teltassa ja toisinaan koulumajoituksessa.

–Yöt olivat kylmempiä, kuin mihin olin varautunut. Samoin kosteus ja merituuli yllättivät.

Paikan päällä nuoret tutustuivat paikallisiin Leader-hankkeisiin ja kiersivät alueen nähtävyyksiä ja matkailukohteita, kuten linnoja ja raunioita.

–Emme käyneet yhdelläkään maatilalla, vaan ideoimme yhdessä esimerkiksi valmismatkoja ja paikallisten oppaiden palveluita. Skotlannin vanhoihin linnoihin sopisivat kummituskierrokset. Rannikkoalueita voisi myös hyödyntää matkailun näkökulmasta enemmän.

Hyvärin mukaan maaseudun nuoria puhuttavat eri maissa erityisesti huonot liikenneyhteydet.

– Julkiset kulkevat syrjemmälle kehnosti niin Virossa, Lemillä kuin Brittein saarillakin.

Mikkelin ajatuspajassa itäsuomalaiset nuoret pohtivat samoja kysymyksiä kotimaan näkökulmasta ja ottivat kantaa maaseudulla asumiseen. Hyväri oli tapahtuman ainoa osallistuja Länsi-Saimaan alueen kunnista.

– Saimaan hyödyntäminen matkailussa painottui tietysti tällä alueella, hän tuumii.

Hyväri itse ideoi kotiseudulleen opaskierroksia Lemin murteella sekä kansantanssitapahtumaa.

Kummituskierroksia voisi hyödyntää myös kotimaan kamaralla avatessa paikallista historiaa erilaisesta näkökulmasta.

Ensi vuonna vastaavaa opinto- ja tutustumismatkaa suunnitellaan Viroon. Hyväri sanoo olevansa kiinnostunut lähtemään vierailulle myös sinne.

– Antoisinta osallistumisessa on ehdottomasti ollut kansainvälinen verkostoituminen.

Lastentarhanopettajaksi Helsingissä opiskeleva nainen pitää yllä kotiseuturakkautta kuulumalla Helsingin yliopiston Wiipurilaiseen osakuntaan, joka yhdistää kaakkois-suomalaisia opiskelijoita yli ainerajojen.

Kirsi Hyväri

Syntynyt: toukokuussa 1997 Lemin Muukan kylässä.

Asuinpaikka: Helsinki.

Ammatti: lastentarhanopettajaopiskelija

Perhesuhteet: perheeseen kuuluvat äiti, isä, isoveli, pikkusisko ja pikkuveli.

