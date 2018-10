Joskus metsää ei näe puilta

Kunto- ja terveysliikuntaa sekä ulkoilua edistävä Suomen Latu -järjestö haluaa jokamiehenoikeudet yhdeksi vaihtoehdoksi, kun Suomesta esitetään kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Asiasta syyskuun lopussa uutisoineen Ylen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt esittää haettavaksi luetteloon saunomista ja kaustislaista viulunsoittoa.

Jokamiehenoikeudet ovat yhtä lailla varteenotettava ehdokas ja samalla myös oiva esimerkki siitä, miten hyville asioille helposti sokeutuu, kun ne ovat liian lähellä. Metsää on joskus ihan kirjaimellisesti vaikea nähdä puilta. Jos on saunominen sisäänrakennettu osa suomalaisuutta, niin on takuulla luonnossa liikkuminen ja esimerkiksi marjojen ja sienien kerääminenkin.

Ulkomaalaisten on joskus hyvin vaikea uskoa suomalaisen yhteiskunnan vapautta ja turvallisuutta. Jokamiehenoikeuksia vastaava mahdollisuus nauttia ulkoilusta löytyy Suomen lisäksi vain Ruotsista ja Norjasta. Vapaus tuo mukanaan myös vastuun. Sitä eivät kaikki aina muista, vaan jokamiehenoikeuksia taivutetaan omaksi eduksi. Se on silkkaa typeryyttä.

Maailman metropoleihin tottuneille riittää käsittämistä jo siinä, että meillä on luontoa keskellä kaupunkeja. Kun tullaan Länsi-Saimaan Sanomien levikkialueelle, metsä saattaa olla vastassa heti takapihalla. Jos joku tulisi ja päällystäisi kaiken vihreän asfaltilla, voisi olla aika monella sormi suussa.

