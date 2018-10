Minna Kokki jatkaa Etelä-Karjalan yrittäjäjärjestön puheenjohtajana – Länsi-Saimaan alueen paikallisyhdistysten puheenjohtajat istuvat hallituksessa

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n syyskokous pidettiin keskiviikkona 3. lokakuuta.

Kokouksessa maakunnallisen yrittäjäjärjestön puheenjohtajana valittiin jatkamaan lappeenrantalainen toisen polven yrittäjä Minna Kokki. Kokin Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy on 35-vuotias yritys, joka työllistää 13 taloushallinnon ja isännöinnin ammattilaista.

Yrittäjäjärjestön hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä.

Hallituksessa istuvat vuonna 2019 paikallisten yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat. Länsi-Saimaan alueelta hallituksen jäsenet ovat Pekka Ässämäki Savitaipaleelta, Esa Jukanen Lemiltä ja Kari Manninen Taipalsaarelta. Savitaipaleella varajäsen on Kaisa Martin, Lemillä Sari Manner ja Taipalsaarella Osmo Laine.

– Tulevana vuonna Etelä-Karjalan Yrittäjät keskittyy strategiansa mukaisesti toimimaan yrittäjyyden etevänä edunvalvoja ja yritysten ärhäkkänä äänitorvena. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on rakentaa vahvempaa yrittäjyyskulttuuria Etelä-Karjalaan yhteistyössä muiden elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa, yrittäjäjärjestön tiedotteessa kerrotaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi