Uimahallin asiakas, kerro kokemuksistasi!

Kirjoitan Uimahallit Suomessa -nimistä kirjaa, jossa käsitellään hallien tekniikkaa, historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta monista näkökulmista. Kirja ilmestyy ensi vuoden kesäkuussa.

Haluan sisällyttää kirjaan teknisten asiantuntijoiden lisäksi myös niin sanottujen tavallisten käyttäjien kokemuksia uimahalleista.

Olisi mielenkiintoista saada vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on ”kotiuimahallisi”? Mikä siellä on hyvää, missä on parantamisen varaa? Kuinka usein käyt uimahallissa?

Käytkö yksin vai porukalla? Kuinka paljon uit kerrallaan? Tuleeko saunassa keskusteltua vai nautitko löylyistä mieluiten hiljaisuudessa?

Oletko vesijumppaaja vai uimari vai käytkö uimahallissa ensisijaisesti rentoutuaksesi vaikkapa poreammeessa? Mikä on paras uimahallikokemuksesi, entä huonoin? Onko uimahallikäynti sinulle osa arkea vai aina yhtä juhlaa?

Kommentteja/kertomuksia voi lähettää 31.12.2018 asti sähköpostitse: sanajarjestys@gmail.com. Kirjaan valittavat kommentit/kertomukset voidaan tarvittaessa julkaista myös nimettöminä.

SAMPSA HAKALA

FM, Uimahallit Suomessa -kirjan toimittaja