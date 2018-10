Saimaannieriän suojelun edistämiseksi perustettiin seurantaryhmä – tavoitteena on kalastusta kestävä kanta Kuolimolla

SAVITAIPALE & SUOMENNIEMI Äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän suojelutoimien edistämiseksi on perustettu seurantaryhmä.

Ryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä, tiedotusta ja kestävän kalastuksen toimenpiteiden käyttöönottoa sekä nieriän suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) syyskuun lopussa asettama ryhmä toimii viiden vuoden jaksoissa. Ensimmäinen toimintakausi päättyy toukokuun lopussa vuonna 2023.

Seurantaryhmässä on edustus muun muassa kalastusalueelta, osakaskunnista, kaupallisten ja vapaa-ajan kalastajien joukosta sekä myös Savitaipaleen kunnasta, Etelä-Karjalan liitosta ja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

– Ryhmässä tiedostetaan hyvin nieriäkannan tilanne ja suojelun haasteet, onhan Kuolimolla tehty pitkäjänteistä työtä nieriän suojelemiseksi, seurantaryhmän puheenjohtaja, savitaipalelainen Hannu Jokinen kertoo.

– Tästä huolimatta seurantaryhmälle haluttiin kunnianhimoinen, pitkäjänteistä yhteistyötä vaativa tavoite: elinvoimainen nieriäkanta, joka kestää kalastusta, Jokinen jatkaa.

Savitaipaleen ja Suomenniemen alueilla sijaitseva Kuolimo-järvi on saimaannieriän tärkein elinalue. Saimaannieriä on rauhoitettu kokonaan Kuolimossa sekä Saimaalla Puumalansalmen eteläpuolella olevissa vesissä, kuten Yövedellä ja Luonterilla.

Seurantaryhmän kokouksessa päästiin jo varsin konkreettisiin toimiin, kun karttoihin merkittiin nieriän tärkeimmät tiedossa olevat lisääntymis- ja syönnösalueet sekä kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle tärkeät vesialueet.

– Tiedonjako ja kokouksen yleinen henki oli hyvin avointa ja rakentavaa. Tämä on hyvä lähtökohta seurantaryhmän toiminnalle, seurantaryhmän sihteeri Teemu Hentinen valottaa.

Nieriäkannan tulevien seuranta- ja hoitotoimien lisäksi myös Kuolimon vesiensuojelun edistämistä pidetään tärkeänä.

Kuolimossa on havaittavissa koko 2000-luvun jatkunut tummenemistrendi. Tumma vesi lämpenee herkemmin, mikä puolestaan heikentää vesistön happitaloutta ja nieriälle tärkeiden elinalueiden määrää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi