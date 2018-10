Hirvikausi liikuttaa ihmisiä ja eläimiä

ENSI lauantaina alkava hirvijahti on monelle metsästäjälle vuoden parasta aikaa.

Metsästysseuroissa, kuten perinteisessä järjestötoiminnassa laajemminkin, painitaan saman pulman kanssa. Väki vanhenee ja ruohonjuuritason osaamista ja tietämystä olisi pikaisesti tarpeen saada siirretyksi tuleville sukupolville.

Asiaan saatiin korkeamman tason vetoapua syyskuun lopussa, kun Lemillä vieraillut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) puhui metsästyksen puolesta.

Hän kannusti nuoria harrastuksen pariin ja kertoi hallituksen vastaavan huutoon alentamalla metsästysharrastuksen kustannuksia. Nuorten riistanhoitomaksujen alentamista koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Riistanhoitoyhdistysten pitämiä nuorten eräleirejä ministeri piti esimerkkinä niistä hyvistä toimista, joilla voidaan paikallisesti herättää kiinnostusta metsästysharrastusta kohtaan.

Metsästys nostattaa aina keskustelua. Hirvikanta kuitenkin kestää harventamisen. Itse asiassa hirviä on paikoin jopa liiankin tiheässä ja eläinten metsästäminen on varsin tarpeellista.

Tästähän muun muassa metsänhoitoalan ammattilaiset ovat älähtäneet. Kun hirvikanta on jatkuvasti tavoitteiden yläpuolella, myös hirvieläinten aiheuttamat metsävahingot lisääntyvät.

Hirvikantaa harventamalla parannetaan myös liikenneturvallisuutta. Hirvikolareita sattuu ympäri vuoden, mutta juuri nyt on riskialttein aika tien päällä, kun metsästys ja kiima-aika ajavat sarvipäät liikkeelle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi