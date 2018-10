Puun hinnan nousu on tasaantunut – kauppa käy edelleen vilkkaana

Puukauppa on ollut tänä vuonna vilkasta, sillä kotimaisen puun käyttö on lisääntynyt uusien investointien ja hyvän taloustilanteen myötä.

Puukauppaa on käyty metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan tiedotteen mukaan yksityismetsissä Kymi-Savo -alueella tänä vuonna neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Savitaipaleella puukauppamäärät yksityismetsissä ovat olleet syyskuun lopussa jopa 14 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, Suomenniemellä meno on ollut hieman rauhallisempaa.

Juuri julkaistu PTT:n metsäsektorin ennuste povaa yksityismetsien bruttokantorahatulojen lisääntyvän lähes 16 prosenttia viime vuodesta.

Puun hinta on kehittynyt metsänomistajien kannalta suotuisasti.

Havutukin hinta on noussut Kymi-Savo -alueella vuoden takaisesta tilanteesta kuudesta kahdeksaan euroa per kuutiometri.

Ensiharvennuksilta saatavan kuidun hinta on noussut viime vuodesta keskimäärin yhdestä kahteen euroa kuutiometriä kohden.

– Hinnannousu on tasoittunut kesäkuun jälkeen. Nyt on sellainen tilanne, että harvennuspuutkin kelpaavat hyvin puunostajille ja niistä jopa kilpaillaan. Hyvät leimikot saa aina kaupaksi. Nyt olisi hyvä hetki hoitaa metsät harventaen kuntoon, metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan metsäasiantuntija Raimo Kauppi toteaa.

