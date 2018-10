Sari Keskisestä sivistystoimenjohtaja Savitaipaleelle ja Lemille – valinta oli yksimielinen

Savitaipaleen ja Lemin sivistystoimenjohtajan virkaan on valittu kasvatustieteen maisteri Sari Keskinen. Valinta oli yksimielinen. Kunnanhallitus vahvisti valinnan maanantain kokouksessaan.

Keskisen varalle valittiin kasvatustieteen kandidaatti Laila Nikunlassi.

Nykyinen sivistystoimenjohtaja Raija Leikola on irtisanoutunut virastaan marraskuun alusta lähtien. Haku virkaan päättyi 4. syyskuuta, mutta hakua päätettiin jatkaa kun hakemuksia tuli vain kuusi. Uuden hakukierroksen jälkeen hakemuksia saatiin 15, aikaisemmat mukaan luettuina. Haastatteluun kutsuttiin Sari Keskinen, Petteri Mertala, Tapio Mäkelä, Laila Nikunlassi, Virpi Ristimäki ja Petri Vainikka.

Haastattelutyöryhmään kuuluivat Savitaipaleen ja Lemin kunnanjohtajat, sivistyslautakuntien puheenjohtajat sekä Savitaipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja hallintojohtaja.

Virkaan valitun Sari Keskisen kotikunta on tällä hetkellä Valkeala. Hän on syntynyt vuonna 1963.

