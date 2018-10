Saaga S -elokuva kisaa parhaan ulkomaisen dokumentin tittelistä New Yorkissa – kolminkertaisen ravikuningattaren tarina on nähty Suomessa yli 60 elokuvateatterissa

TAIPALSAARI Dokumenttielokuva Saaga S – satu suomenhevosesta on valittu kansainväliseen Equus Film Festival -elokuvatapahtumaan New Yorkissa.

Taipalsaarelaisesta kolminkertaisesta ravikuningattaresta kertova dokumentti kilpailee rapakon takana parhaan ulkomaisen dokumentin tittelistä.

Equus Film Festival järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. Viime vuonna parhaan ulkomaisen dokumentin palkinnon voitti The Story of Totilas, joka kertoo maailman parhaasta kouluhevosesta.

Saaga S -elokuvaa on esitetty jo yli 60 elokuvateatterissa eri puolilla Suomea.

Saaga S on yksi Suomen menestyneimmistä kilpahevosista. Tamma on kruunattu Kuninkuusraveissa ravikuningattareksi kolme kertaa peräkkäin: vuosina 2015, 2016 ja 2017. Voittoihin Saagan on ohjastanut taipalsaarelainen Matti Nisonen.

Lappeenrantalaisen Kai Kuntolan Saaga S – satu suomenhevosesta -elokuva kertoo luonnollisesti yhden hevosen tarinan, mutta on myös elokuva unelmien tavoittelusta ja siitä kuinka ne joskus toteutuvat.

Taipalsaarelaiset Ilkka ja Milla Pyysalo ostivat nyt 12-vuotiaan Saaga S:n valokuvan perusteella. Ilkka Pyysalon vaatimaton unelma oli päästä joskus ajamaan yksi ravilähtö.

Pian kävi selväksi, että heidän käsissään oli poikkeuksellisen lahjakas hevonen. Loppu onkin suomalaista hevosurheilun historiaa.

– Ilkka ja Milla kertovat aidosti ja avoimesti tarinansa, vastoinkäymiset ja huikeat onnistumisen hetket. Dokumentti näyttää myös sen kovan työn ja kymmenet tuhannet treenikilometrit, jotka menestykseen aina tarvitaan, Suomen Hippos ry:n tiedotteessa kerrotaan.

