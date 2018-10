Merenneito ihastuttaa Suvannossa

Merenneidon pyrstö on parkissa uimavalvoja Johanna Vasaran emännöimässä uimakopissa toimintakeskus Suvannon allasosastolla. Toisinaan Vasara vetää pyrstön jalkaan ja pulahtaa altaaseen.

Uusi toimintamuoto on herättänyt ihailua Suvannon uima-altailla kävijöissä. Vasara kävi merenneitokurssin taannoin Lappeenrannassa.

– Vanhusten viikolla moni sanoi, että ihanaa, harmi kun ei ole kameraa mukana, hän kertoo toiminnan herättämistä reaktioista.

Vasara on koulutukseltaan uimaopettaja. Viime vuodet hän on työskennellyt Suvannossa uimavalvojana ja vesiliikunnanohjaajana.

– Työhöni kuuluu pitää muun muassa vesijumppia ja vesijuoksua. Yhdessä vaiheessa kyllästyin pelkkien vesijumppien pitämiseen, joten yritin keksiä kaikenlaista muuta altaille ja kehittelin allascircuitia meille sopivaksi muodoksi. Tykkään käydä kokeilemassa altaalla kaikkea uutta.

Kokeilunhaluun viittaa myös merenneitotoiminta. Kipinän siihen Vasara sai Facebookista, jossa törmäsi kuviin merenneito Riiasta, joka on ”se ainoa oikea merenneito”. Riian varustuksen takana vaikuttaa lappeenrantalainen Anni Perttula. Vasara kuuli kurssista, johon lähti mukaan.

– Lappeenrannan uintipalvelu järjesti sen. Kesto oli pari tuntia. Kurssilla käytiin läpi tekniikkaa. Tässä toiminnassa pitää ehdottomasti osata uida ja sukeltaa hyvin. On vain yksi räpylä, jolla voidaan potkia delfiinipotkuja.

Vanhusten viikolla Suvannossa päätettiin järjestää yllätys vesijumppaajille. Yllätys myös saatiin. Vasara ilahdutti jumppaajia merenneitona.

– Tulin sinne sekaan uiskentelemaan pyrstö heiluen, kun kaksi muuta ohjaajaa oli vetämässä jumppaa seniorijumppaajille. Meillä oli todella hauskaa. Yritin itsekin jumpata altaanreunalla, mutta liikkeet olivat hiukan haastavia toteuttaa.

Merenneitoilu vaatii hyvän uimataidon.

– Puku on ahdas ja tiukka, jalat tulevat ihan kiinni toisiinsa. Siihen tottuu. Ja nopeasti tämän saa riisuttua, jos tulee tarve. Kuitenkin jos on valvontavuoro, niin ei voi lähteä tuonne sekaan uimaan.

Usein mukaan tuloa kysellään lipunoston yhteydessä kävijöiden havaittua pyrstön uimavalvojan kopissa.

– Monestihan kuulee kysymyksen, että ”millo sie tuut uimaa”.

Harkinnassa on, että joskus lasten vesipeuhulassa vierailisi merenneito.

Vasara valitsi oman merenneitopyrstönsä useiden vaihtoehtojen seasta.

– Monenlaisia niitä oli, mutta tuon valitsin, hän esittelee.

Kun merenneito Vasara valvoo muita uimareita, pyrstö odottaa uimakopissa. Aika näyttää, että saapuuko merenneito paikalle kuun viimeisenä lauantaina pidettävään vesidiscoon.

